لليوم الثاني على التوالي منذ دعوة علماء البحرين بتظاهرات الأكفان الرافضة لبطش النظام والتعرض لاية الله الشيخ عيسى قاسم، تظاهر اهالي السنابس وسترة والمعامير وابوصيبع والديه وعالي ومناطق أخرى مساء امس الاثنين 30 كانون الثاني يناير الجاري، فيما يتسمر الاعتصام في محيط منزل اية الله قاسم في الدراز لـ225 يوم.

واعلن منتدى البحرين لحقوق الانسان ان 51 منطقة في مختلف انحاء البحرين شهدت، الاحد، مسيرات احتجاجية استنكارا لمحاكمة أية الله قاسم جرى قمع 18 منها .

وقال مسؤول الرصد والتوثيق في منتدى البحرين لحقوق الإنسان حسين نوح بأنّ المحاكمة التي جرت لآية الله قاسم تمّت بتهم لا يوجد لها سند قانوني، فكل القوانين البحرينية لا يوجد بها تنظيم أو عقوبة على فريضة الخمس لا بعنوان أولي ولا بعنوان ثانوي، وكل ما في الأمر أن النيابة العامة وقعت في مخالفة صريحة للقانون من خلال تكييفها للأعمال المباحة بأنها أفعال مجرّمة”.

المصدر: موقع المنار