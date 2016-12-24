*وما قتلوه*

اسبوع الشهيد النمر

٢-٨ يناير ٢٠١٧

مع قرب ذكرى استشهاد أية الله الشيخ النمر، والذي أعدمته السلطات السعودية في بداية السنة الميلادية من بداية العام الماضي٢٠١٦،

اصدرت *اللجنة الدولية لإحياء ذكرى الشهيد النمر* حملة من اجل تخلد ذكرى الشهيد النمر جاء فيه:

السلام على الافاضل في كل مكان :

مع اقتراب اسبوع الشهيد الكبير آية الله النمر نرجوا ممن يتمكنون تنظيم البرامج والأنشطة وتنفيذ الأنشطة أن يبادروا الى اتخاذ الخطوات العملية ..

وقفات ، مهرجانات خطابية تضامنية ، ندوات ، اقامة الفواتح ، تسمية كيانات ومؤسسات وهيئات بإسم الشهيد النمر ، پوسترات ، بنرات . ملصقات ، المطالبة بتسليم الجثمان الطاهر ووو

مهم تشكيل الفرق واللجان للقيام بما يمكن ..

وليحيا فكر الشهيد الكبير

*اللجنة الدولية لإحياء ذكرى الشهيد النمر* (15)