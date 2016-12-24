اسبوع الشهيد النمر
٢-٨ يناير ٢٠١٧
مع قرب ذكرى استشهاد أية الله الشيخ النمر، والذي أعدمته السلطات السعودية في بداية السنة الميلادية من بداية العام الماضي٢٠١٦،
اصدرت *اللجنة الدولية لإحياء ذكرى الشهيد النمر* حملة من اجل تخلد ذكرى الشهيد النمر جاء فيه:
السلام على الافاضل في كل مكان :
مع اقتراب اسبوع الشهيد الكبير آية الله النمر نرجوا ممن يتمكنون تنظيم البرامج والأنشطة وتنفيذ الأنشطة أن يبادروا الى اتخاذ الخطوات العملية ..
وقفات ، مهرجانات خطابية تضامنية ، ندوات ، اقامة الفواتح ، تسمية كيانات ومؤسسات وهيئات بإسم الشهيد النمر ، پوسترات ، بنرات . ملصقات ، المطالبة بتسليم الجثمان الطاهر ووو
مهم تشكيل الفرق واللجان للقيام بما يمكن ..
وليحيا فكر الشهيد الكبير
*اللجنة الدولية لإحياء ذكرى الشهيد النمر* (15)