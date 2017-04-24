مباشر: أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات البحريني ارتفاع معدلات التضخم في البحرين خلال شهر مارس الماضي على أساس سنوي بنسبة 0.8%.
ووفقاً لبيانات المكتب، بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 128.7 نقطة خلال الشهر الماضي، مقارنة 127.7 نقطة خلال مارس من 2016.
وبحسب بيانات الهيئة، ارتفعت أسعار السكن والمرافق بنسبة 2.8%، فيما قفزت أسعار المشروبات الكحولية والتبغ 3%.
في المقابل، تراجعت أسعار الطعام والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.5%، والخدمات والرعاية الصحية 0.9%، وأسعار النقل 0.6%.
وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 0.9% مقارنة مع فبراير الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار السكن والمرافق، وفقاً لبيانات الهيئة.
ويعكس معدل التضخم (الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين) تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.
ويغطي الرقم القياسي لأسعار المستهلك في البحرين الإنفاق الاستهلاكي الذي تحملته الأسر المواطنة والمقيمة، ولا يشمل الإنفاق على أقساط القروض أو ضريبة الدخل أو شراء المنازل والأسهم أو أي أصول مالية أخرى.
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