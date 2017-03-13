اذا لم تستحي فافعل ما شئت .. أو افعل كما تفعل بوليتكنيك البحرين

لم تكن دائرة الموارد البشرية في كلية البحرين بوليتكنيك تتوقع أن رسالة التعزية المعتادة التي ترسل للموظفين عبر الرسائل الالكترونية في حالات الوفاة ستكون الكابوس الذي يلاحقها في الشاردة والواردة لتصبح النكتة الرائجة بين الحين والآخر. رحم الله الفقيدة، جدة فاطمة يونس، والتي من المفارقة، تشغل منصب مديرة في نفس دائرة الموارد البشرية..

هذه الرسالة الاعتيادية أصبحت حديث الساعة حين اتجه موظفي الكلية لتقديم العزاء لأهل الفقيدة من باب المواساة لزميلتهم .. ولم يتوقع أحد هؤلاء أنه متجه لتعزية لخمسة مدراء آخرين في الكلية من أحفاد المغفور لها والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي محمد العسيري والذي هو الآخر صهر المغفور لها (زوج بنتها)، والمضحك المبكي في الأمر أن الموارد البشرية حرصت على إخفاء ذلك فلم تعلن عن ذلك في تواصلها مع الموظفين في إعلان التعزية..



الحركة المريبة في اختفاء هؤلاء المدراء في نفس توقيت مأتم العزاء واختفاء محمد العسيري بحجة وفاة أحد أقاربه، كل ذلك أثار اللغط في أروقة الكلية حتى بطل العجب حين عرف السبب، الإدارة كانت في موقف محرج في محاولتها التستر على صلة القرابة بين العسيري وبقية حاشيته من عائلة زوجته ابتداءا من فاطمة يونس مديرة التخطيط و ابنة أخت زوجته فاطمة جناحي والتي تشغل منصب مديرة مكتبه وأخيها أحمد جناحي القائم باعمال مدير التسويق ومستشارته القانونية في قسم الشئون القانونية إيمان جناحي والتي هي الأخرى أخت زوجته ، و التي بمحض الصدفة اضطرت لأخذ إجازة سنوية لنفس السبب بألاضافة الى ابن اخت زوجتة مدير التوظيف عدنان المحمود.

العدد الكلي من أقارب زوجة العسيري يقارب العشرة موظفين، أما أقاربه فعلمه عند الله ونتركه في يدي رئيس مجلس و أمناء البولييتكنيك كونهم المعنيين بالدور الرقابي للكلية والتأكد من سيرها في الطريق الصحيح و نحن، هذا وعلنا لفتنا انتباههم لفيض من غيض مما يفوتهم ابتداءا بالتوظيف وانتهاءا بالمحسوبيات والترقيات القياسية سيراً على مقياس القرابة وإغفال مقياس الكفاءة والتي خلفت وراءها الكثير من الكفاءات طي النسيان والذين منهم من رحلوا بحثاً عن الانصاف في مؤسسات أخرى ومنهم من لا زال يعالج أضرار المنهجية اللاعادلة منتظرا يوما جديداً يعود فيه الأمل..

ربما يمثل هذا النداء الفرصة الأخيرة قبل خراب مالطا، فهل ستشكل لجنة تحقق في الدمار الذي خلفه الفساد الإداري للعسيري؟ وهل ستبحث اللجنة في كيفيت تحول الكلية الى جمعية أهلية توفر الوظائف للمعارف والأهل والأصدقاء؟

إن كان الآوان قد فات على البوليتكنيك فلابد أنه الوقت المناسب لوزارة الدفاع للتنبه شديد الانتباه لما سيجلبه العسيري على هيئة شؤون الفضاء بعد إسناد الرئاسة التنفيذية له، حذرا من بولتكنيك جديدة بنموذج أهلي لا حرفي (35)