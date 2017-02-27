قمع مسيرة في البلاد القديم تندد بإستمرار محاكمة آيه الله عسيى قاسم 26/2/2017

اشتباكات عنيفة في بلدة العكر غضباً لجريمة قتل الشهيد عبدالله العجوز 23/2/2017

صدامات بين عشرات المحتجين وقوات المرتزقة في بلدة العكر 24/2/2017

احتجاجات بمحاذاة الشارع العام في بلدة العكر وفاءً للشهيد عبدالله العجوز 24/2/2017

غضب عارم في بلدة العكر واشتباكات عنيفة وفاءً لدماء شهداء المقاومة البحرانية 25/2/2017

تفجير 3 اسطوانات غاز يتثير ذعر القوات الخليفية – بلدة أبوقوة 26/2/2017

متظاهرون يفجرون اسطوانات غاز مساء أمس الأحد (26 فبراير/شباط 2017) في بلدة أبوقوة غرب العاصمة المنامة بالقرب من تمركز القوات الخليفية التي أصيبت بالذعر، تفجير اسطوانات الغاز جاء بالتزامن مع مظاهرات غضب شهدتها قرى ومدن البحرين عشية محاكمة آية الله الشيخ عيسى قاسم.

للمشاهدة :

مواجهات فدائية عن بعد أمتار في بلدة أبوقوة عشية محاكمة آية الله عيسى قاسم 26/2/2017

https://youtu.be/aVNmQtELbis (39)