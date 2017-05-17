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اخبار بحرين الْيَوْمَ

تقرير متلفز: ترامب يضحي بنبيل رجب من اجل صفقة أسلحة للبحرين
‏https://youtu.be/UFeu61ByWSY

السعودية ترصد مليار دولار امريكي لنشر الوهابية في بنغلادش
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=84736

صحيفة”الإندبندنت”:ترامب بصدد الإعلان عن واحدة من أكبر صفقات الأسلحة في التاريخ
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=84726

متسلحا بزيارة ترامب المرتقبة.. الجبير يجدد هجومه على إيران ويؤكد موافقة الرياض على الدور الأمريكي في العالم
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=84723

محاضر أمريكي سابق في جامعة البحرين: صفقة الطائرات الأمريكية إلى البحرين مثال على النفاق الأمريكي
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=84722

والد الشهيد السيد هاشم محروم من الملابس منذ نقله إلى سجن جو في أبريل الماضي
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=84714

زيارة تضامنية لمنزل الناشط المعتقل نزار القاريء.. والعائلة تؤكد استمرار توقيفه في مبنى “التحقيقات”
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=84706

بدء العد التنازلي لفعاليات “النفير العام” في البحرين دفاعا عن الشيخ عيسى قاسم
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=84695

صحيفة نيويورك تايمز تنشر مقال نبيل رجب على صدر صفحتها الأولى الصادرة اليوم الخميس
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=84689
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وكالة أنباء “البحرين اليوم”
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