*إرجاء محاكمة نبيل رجب إلى ٢٧ سبتمبر الجاري.. وناشطون يعتصمون أمام سفارة آل خليفة في لندن*
https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=92191
*منظمة “أمريكيون ADHRB” تشيد بتقييم زيد بن رعد لوضع البحرين.. وتدعو الدول لإثارة أزمة حقوق الإنسان في البلاد*
https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=92199
*استدعاء الأمين العام السابق لجمعية “وعد” رضي الموسوي للتحقيق بعد أسبوعين من منعه من السفر*
https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=92188
*احتجاج غاضب في البحرين تأييدا للمضربين عن الطعام في السجون*
https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=92176
*السلطات السعودية تعتقل رجل الدين سلمان العودة.. ودعوات متواصلة لحراك ١٥ سبتمبر*
https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=92173
*زيد بن رعد: ٥١٤٤ مدنيا قُتلوا في اليمن أغلبهم بضربات التحالف السعودي.. ويدعو إلى تحقيق دولي في “الصراع”*
https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=92168
*المفوض السامي لحقوق الإنسان يحذر من خطورة الوضع في البحرين: النظام يستهدف المعارضة وينتقم من الناشطين*
https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=92155 (38)