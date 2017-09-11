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اخبار بحرين الْيَوْمَ

nabil-rajab-bahrein-afp-archive_0_0 *إرجاء محاكمة نبيل رجب إلى ٢٧ سبتمبر الجاري.. وناشطون يعتصمون أمام سفارة آل خليفة في لندن*

https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=92191

*منظمة “أمريكيون ADHRB” تشيد بتقييم زيد بن رعد لوضع البحرين.. وتدعو الدول لإثارة أزمة حقوق الإنسان في البلاد*

https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=92199

*استدعاء الأمين العام السابق لجمعية “وعد” رضي الموسوي للتحقيق بعد أسبوعين من منعه من السفر*

https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=92188

*احتجاج غاضب في البحرين تأييدا للمضربين عن الطعام في السجون*

https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=92176

*السلطات السعودية تعتقل رجل الدين سلمان العودة.. ودعوات متواصلة لحراك ١٥ سبتمبر*

https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=92173

*زيد بن رعد: ٥١٤٤ مدنيا قُتلوا في اليمن أغلبهم بضربات التحالف السعودي.. ويدعو إلى تحقيق دولي في “الصراع”*

https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=92168

*المفوض السامي لحقوق الإنسان يحذر من خطورة الوضع في البحرين: النظام يستهدف المعارضة وينتقم من الناشطين*

https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=92155 (38)

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