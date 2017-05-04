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اخبار بحرين الْيَوْمَ ٣-٥-٢٠١٧

تقرير متلفز: البحرين بين العمل الحقوقي والميداني
‏https://youtu.be/50C_bBUYZ44

تقرير متلفز: اعتصام ومهرجان خطابي في لندن تضامنا مع الشعب البحراني
‏https://youtu.be/itYKItOgXyA

بعد أكثر من ٦ أشهر على اختطافه.. عائلة السيد علوي تعبر مجددا عن الخشية من تعذيبه وتعرضه لإصابات بليغة
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=83664

تيار الوفاء يدعو إلى تظاهرات “لن نخذلك”.. وتظاهرة “فلنمت من أجل أعراضنا”
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=83656

إئتلاف ١٤ فبراير يدعو إلى “هبة شعبية” والاستعداد لكسر الحصار المفروض على بلدة الدراز
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=83648

علماء البحرين يجددون موقف “الدفاع حتى الموت” عن الشيخ قاسم ويدعون لمقاومة أي حكم ضده
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=83638

فضحية في بلجيكا: وزارة الخارجية طمأنت السعودية على منحها صوتها لعضوية لجنة أممية لحقوق المراة
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=83634

الحقوقي “بريان دولي”: يوم سيء لعائلة آل خليفة..البحرين تتلقى ضربة موجعة في جنيف
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=83628
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وكالة أنباء “البحرين اليوم”
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