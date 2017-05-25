السيد عمار الحكيم قلق إزاء الوضع في البحرين ويدعو السلطات الى وقف العنف ضد المحتجّين
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“سكاي نيوز” استراليا: تحميل ترامب مسؤولية مقتل محتجّين في البحرين
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سيد أحمد الوداعي لصحيفة التايمز البريطانية: لقد اعطى ترامب شيكا على بياض لحمد الخليفة لقمع البحرانيين
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الحوزة العلمية في النجف الشرف تصف الأعتداء على الدراز بالغاشم والحقير من قبل أشباه الرجال
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ائتلاف ١٤ فبراير: الموقف من الوجود العسكري الأمريكي في البحرين قبل مجزرة الدراز لن يكون كما بعدها
https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=85284
قلق من ارتفاع حصيلة شهداء اجتياح الدراز.. وناشطون: السلطات تُخفي الأعداد والأسماء “انتقاما وتشفيا”
https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=85276
شاهد عيان على اجتياح الدراز:١٠٠ فدائي دافع عن الشيخ عيسى قاسم داخل منزله حتى غرقوا بدماء الشهادة
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المرجع الديني السيد الحائري: “سفيه البحرين” يستند إلى دعم بطانة أميّة.. والواجب هو تسطير ملاحم الدفاع والإباء
https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=85268
البحرين في اليوم الثاني من اجتياح الدراز ومنزل الشيخ قاسم: نفير عام متواصل.. وحداد على شهداء “الفداء”
https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=85251
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وكالة أنباء “البحرين اليوم”
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