*مسيرة في بلدة باربار تنديداً بالحصار على منزل الشيخ عيسى قاسم*
شارك عدد من المواطنين مساء اليوم الخميس (7 سبتمبر/ايلول 2017) في مسيرة خرجت بمنطقة باربار تنديداً بإستمرار الحصار المفروض على منزل آيه الله الشيخ عيسى قاسم منذ مايو/آيار الماضي.
*لمشاهدة الفيديو:*
https://revolutionbahrain.net/63227
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*قمع مسيرة في سترة وفاءاً للشهيد على جواد الشيخ*
قمعت القوات الخليفية مساء اليوم الخميس (7 سبتمبر/ايلول 2017) مسيرة أهلية خرجت في جزيرة سترة وفاءاُ للشهيد علي جواد الشيخ وتضامناً مع والده المعتقل.
وردد المشاركون شعارات تطالب بالقصاص من قتلة الشهداء، معتبرين حاكم البحرين المسؤول الأول عن سقوط اكثر من 200 شهيد منذ انطلاق الثورة في فبراير من العام 2011.
وعمدت القوات الخليفية على اعتراض المظاهرة بالغازات السامة ومسلات الدموع فور اقترابها من مركز للشرطة.
*لمشاهدة الفيديو:*
https://revolutionbahrain.net/63233
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*انتشار عسكري واسع في الدراز لمنع تظاهرات تضامنا مع آيه الله قاسم*
شددت القوات الخليفية الحصار العسكري على بلدة الدراز، واقتحمت عشرات المركبات والآليات شوارع البلدة بعد دعوات للتظاهر رفضاً للإقامة الجبرية المفروضة على الشيخ عيسى قاسم منذ مايو/آيار الماضي.
وقمعت القوات الخليفية بالغازات السامة عدة تجمعات متفرقة لعدد من المتظاهرين في أزقة الدراز.
*لمشاهدة الفيديو:*
https://revolutionbahrain.net/63237 (58)