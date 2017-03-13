المركز الإعلامي – ثورة البحرين:
مواجهات ضاربة في بلدة النويدرات تمسكاً بأهداف الثورة المطالبة بأسقاط آل خليفة 11/3/2017
عناصر المرتزقة تغرق الأحياء السكنية بالغازات السامة في بلدة النويدرات 11/3/2017
مسيرة في بلدة أبوقوة تحت شعار “قاوم” عشية الحكم النهائي على آية الله قاسم 13/3/2017
مسيرة في بلدة بوري عشية “الحكم النهائي” على آيه الله عيسى قاسم 13/3/2017
حشود بالمئات يتظاهرون في بلدة أبوصيبع عشية العصيان المدني ومحاكمة آيه الله قاسم 13/3/2017
مسيرة في بلدة القدم عشية العصيان المدني “قاوم” ومحاكمة آيه الله قاسم 13/3/2017
جموع غفيرة في مسيرة غاضبة عشية العصيان المدني “قاوم” – جزيرة سترة 13/3/2017
حشود غاضبة تتظاهر في بلدة الديه عشية العصيان المدني “قاوم” ومحاكمة آية الله قاسم 13/3/2017
قمع مظاهرات في بلدة أبوصيبع عشية العصيان المدني “قاوم” ومحاكمة آية الله قاسم 13/3/2017
مسيرة حاشدة في بلدة المعامير عشية العصيان المدني ومحاكمة آيه الله قاسم 13/3/2017
حشود غفيرة في مسيرة بمنطقة البلاد القديم عشية الحكم النهائي على آية الله قاسم 13/3/2017
مسيرة في بلدة مقابة عشية العصيان المدني “قاوم” ومحاكمة آية الله قاسم 13/3/2017
مسيرة في بلدة السهلة الشمالية عشية العصيان المدني “قاوم” ومحاكمة آية الله قاسم 13/3/2017
مسيرة تطالب بإسقاط رأس الحكم عشية العصيان المدني ومحاكمة آية الله قاسم – البلاد القديم 13/3/2017
حشود غفيرة بمسيرة في بلدة المصلى عشية العصيان المدني “قاوم” ومحاكمة آية الله قاسم 13/3/2017
فبضات ثوار بلدة المعامير تدّك القوات الخليفية عشية العصيان المدني ومحاكمة آيه الله قاسم 13/3/2017
مسيرة في بلدة السنابس عشية العصيان المدني “قاوم” ومحاكمة آية الله قاسم 13/3/2017
https://youtu.be/9Ue182ApIks (37)