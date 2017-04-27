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اخبار الثورة اليومين الماضيين

المركز الإعلامي – ثورة البحرين:
استهداف متظاهر بطلقة من المدرعة خلال صدامات في العكر 26/4/2017

قوات المرتزقة تقمع مظاهرات أهالي بلدة العكر ضد عصابة آل خليفة 26/4/2017

اشتباكات بعد قمع مظاهرات في بلدة العكر ضد عصابة آل خليفة 26/4/2017

قبضات ثوار النويدرات تدّك المصفحة الخليفية بالمولوتوف 25/4/2017

قوات المرتزقة تقمع مظاهرات ضد عصابة آل خليفة في بلدة النويدرات 25/4/2017

مشاهد من قمع تظاهرات أهالي بلدة النويدرات ضد عصابة آل خليفة 25/4/2017

قمع تظاهرات في قرية النويدرات بالغازات السامة ومسلات الدموع 26/4/2017

مصادمات بين متظاهرين والقوات الخليفية في قرية النويدرات 26/4/2017
https://youtu.be/Zt4KtS-HBsU (47)

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