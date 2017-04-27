المركز الإعلامي – ثورة البحرين:
استهداف متظاهر بطلقة من المدرعة خلال صدامات في العكر 26/4/2017
قوات المرتزقة تقمع مظاهرات أهالي بلدة العكر ضد عصابة آل خليفة 26/4/2017
اشتباكات بعد قمع مظاهرات في بلدة العكر ضد عصابة آل خليفة 26/4/2017
قبضات ثوار النويدرات تدّك المصفحة الخليفية بالمولوتوف 25/4/2017
قوات المرتزقة تقمع مظاهرات ضد عصابة آل خليفة في بلدة النويدرات 25/4/2017
مشاهد من قمع تظاهرات أهالي بلدة النويدرات ضد عصابة آل خليفة 25/4/2017
قمع تظاهرات في قرية النويدرات بالغازات السامة ومسلات الدموع 26/4/2017
مصادمات بين متظاهرين والقوات الخليفية في قرية النويدرات 26/4/2017
https://youtu.be/Zt4KtS-HBsU (47)