اعلن مصدر قضائي ان محكمة في البحرين اصدرت الثلاثاء احكاما بسجن 36 شيعيا ادينوا بتشكيل مجموعة “ارهابية” لمهاجمة الشرطة، وجردتهم من جنسياتهم. وقال المصدر ان ثلاثة من المدانين حكم عليهم بالسجن مدى الحياة، بينما سجن الاخرون مددا تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات.

واضاف ان السلطات وجهت اليهم اتهامات عدة بينها “تشكيل مجموعة غير شرعية هدفها تعريض الدستور والقوانين للخطر، واستخدام الارهاب وسيلة” كما اتهموا ب”حيازة متفجرات بدون ترخيص”. وتابع المصدر القضائي ان المتهمين اعترفوا بالمشاركة فى اعمال الشغب والتخريب.

من جهتها، اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات في البحرين “بتصعيد” حملة القمع حيث استدعت النيابة العامة 32 شخصا خلال خمسة أيام. وقالت ان 24 شخصا على الاقل اتهموا “بالتجمع غير القانوني”. واوضح سماح حديد، المسؤول في مكتب المنظمة في بيروت إن “الحملة المكثفة ضد المنشقين البحرينيين في الأيام الأخيرة تثير المخاوف الشديدة” منتقدا السلطات البحرينية بسبب “إسكات الانتقادات لسجلها في حقوق الإنسان”.

وقالت المنظمة ان بين الذين تم استدعاؤهم محامين ونشطاء سياسيين واقارب “ضحايا انتهاكات حقوق الانسان”. واكدت ان ثمانية منهم تم منعهم من السفر، في حين يسري اصلا قرار المنع على اربعة اخرين منهم.

وتشهد المملكة اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم احداث “الربيع العربي” قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها باقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها سلالة سنية.

وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها منذ قمع الحركة الاحتجاجية. ورغم تراجع وتيرة العنف في الاعوام الاخيرة، لا يزال القضاء يصدر عقوبات قاسية بحق المعارضين.

بمساهمة: ا.ف.ب