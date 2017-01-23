الاستباحة التي مارسها الطاغية وعصابته هذا الاسبوع تعكس مدى خسة النظام وإجرامه، فقد تعرضت مناطق عديدة للاستباحة من بينها بني جمرة وعومل أهلها بوحشية من قبل مرتزقة العصابة الحاكمة التي عاثت في الارض فسادا وعذبت أهلها وأسدلت عليها ستارا من الاهانة والتنكيل غير مسبوقين. والسبب؟ اخفاق الطاغية وجلاوزته في حفظ النظام وممارستهم ابشع اصناف التعذيب بحق السجناء البحرانيين، واصرارهم على حصار الدراز واستضعاف سماحة الشيخ عيسى قاسم. ثم جاءت حادثة هروب عدد من سجناء الرأي الذين ذاقوا اصناف العذاب من سجن جو لتمثل ضربة موجعة للاجراءات الامنية التي انفق الديكتاتور الملايين من اموال الشعب المنهوبة، ولتكشف ان الخليفيين ضعاف جدا، وان بقاءهم انما هو بسبب الدعم غير المحدود من داعميهم السعوديين والبريطانيين. ويمكن اعتبار الهروب الجماعي تطورا غير مسبوق اظهر هشاشة اجهزة الامن الخليفية التي تستقوي بالاجانب على المواطنين. ولذلك جن جنون رموز الحكم الخليفي الذين اعتقدوا انهم أحكموا سيطرتهم على البلاد والعباد وان احتلالهم ارض البحرين سيستمر الى الابد. فالاشخاص الذين نفذوا اكبر عملية هروب في تاريخ البلاد استطاعوا ان يفلتوا من قبضة الجلادين ويضعوا حدا لمعاناتهم الشخصية التي تملأ مجلدات عديدة لو سجلت اقوالهم وشهاداتهم.