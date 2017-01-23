وأضاف أن البحرين تحاول خلق عدو إفتراضي لصرف انظار الرأي العام عن مشاكلها الداخلية الي جهة اخري ، مشيرا إلي أن مثل هذه التصريحات تكرار لمزاعم سابقة لا أساس لها.
ونصح قاسمي مرة أخري السلطات البحرينية للبحث عن حلول قانونية وسلمية للأزمة الداخلية.
وفي معرض رده علي سؤال حول مواقف بعض دول المنطقة بما فيها السعودية من تعيين سفير جديد لايران لدي بغداد، قال قاسمي أن الكراهية والاتهامات التي يتم توجيهها لايران من قبل المسؤولين في المنطقة ليست بجديدة كما أن دوافعهم واضحة في هذا المجال.
وأوضح أنه لا يمكنني أن أؤكد بعد من سيكون سفيرا لايران في بغداد او منهم المرشحين لذلك وان ما يتردد في هذا المجال هو مجرد تكهنات وسائل الاعلام.
وقال أنه سيتم قريبا تسمية السفير الإيراني الجديد لدي بغداد. (10)
إيران: قاسمي: البحرين تحاول التغطية علي مشاكلها الداخلية بتصريحات غيرلائقة
وأضاف أن البحرين تحاول خلق عدو إفتراضي لصرف انظار الرأي العام عن مشاكلها الداخلية الي جهة اخري ، مشيرا إلي أن مثل هذه التصريحات تكرار لمزاعم سابقة لا أساس لها.