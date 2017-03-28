وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، الاتهامات البحرينية، بدعم وتسليح الحرس الثوري لجماعات إرهابية في البحرين بـ”فارغة ومزيفة”.

وحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء، أضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أنه من المستغرب أن مسئولي البحرين لا يزالون يصرون على تكرار مزاعمهم الباطلة والمزيفة والعقيمة واتهام إيران، مطالبا حكومة البحرين رعاية حقوق المواطن البحريني وإنهاء القمع واعتقال العلماء والسماح بحرية التعبير لجميع أطياف المجتمع البحريني، على حد زعمه.

ومساء أمس أعلنت وزارة الداخلية البحرينية ضبط خلية إرهابية خططت وشرعت في تنفيذ أعمال إرهابية، منها اغتيالات شخصيات هامة، وذلك بدعم إيراني.

وأسفرت أعمال البحث البحرينية عن تحديد هوية مجموعة من العناصر الإرهابية المتورطة في ارتكاب هذه الجرائم والقبض عليهم، وذلك خلال عمليات أمنية بعدة مناطق في البلاد، كما أثبتت التحريات أن هذه المجموعة الإرهابية، تعمل تحت إشراف مباشر من حيث التمويل والتخطيط والتنفيذ من جانب الإرهابيين: المدعو مرتضى مجيد السندي والمدعو قاسم عبدالله على، الهاربان والموجودان في إيران. (63)