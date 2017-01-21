*إلى الرفاق في الوفاق*

لست وفاقيا، بمعنى لم أنتمي لها قط، بل لم تطأ قدماي أي من مقراتها ، لأسباب لا داعي لذكرها، ولكن لا أنكر أن لي هوى بها لأسباب عقلية مختلفة لا عاطفية من أهمها الأبوة الروحية والإرشادية لشيخي المفدى بالأرواح والدماء سماحة القائد آية الله عيسى قاسم وإيماني بأن مشروعهم السياسي المتمثل في الملكية الدستورية هو الأنسب لوضعنا المحلي لكثرة التعقيدات المحلية والإقليمية المحيطة به.

سنبدأ الحكاية منذ ساعة إعتقال الشهم الغيور الشيخ علي سلمان فرج الله عنه ، فرغم اخطاء الوفاق السابقة لهذا، كان وجوده في قيادة دفتها يساهم في ترقيعها بشكل نسبي أن لم يكن إصلاحها.

كان المؤمل أن تثور ثائرة الوفاق وكوادرها حين أعتقل الأمين، ويقلبوا الطاولة على السلطة لجريمتها في حق زعيمهم ويغيروا من خطة التحرك العملي ولكن شيء من ذلك لم يحدث، إستمر العمل بذات الأسلوب بل ضعف عما كان عليه سابقا، وأكتفوا بالمناشدات وندوات “أبو 50 نفر” والتواصل الدبلوماسي التوسلي مع الدول والمنظمات العالمية، هل هذا مقام زعيمكم لديكم؟ الم تشعروا بكم هائل من الخجل منه أولا لهذا الضعف والهوان؟ نعم، هناك من الكوادر من ثارت ثائرته وخرج عن قوانين اللعبة السابقة ولكنهم قلة، ولم يجدوا من يسير معهم من قيادات الصف الاول الا أقل القليل على إستحياء وتردد.

تصور أن بعض العمائم المحسوبة على الوفاق وصل بهم الامر لإغلاق هواتفهم بعد العديد من الإتصالات التي طالبتهم بالمشاركة في النزول للشارع مع المخلصين الذين فعلوا ! لهذه الدرجة وصل بكم الأمر؟ ألا تستحون من أنفسكم؟

الوفاق مؤسسة تحمل هم ومسؤولية جزء كبير من الشارع، فماذا كان خطابها بعد الامين؟ لا شيء يذكر، اذا ما الداعي لوجودكم اصلا؟ كان حري بكم إغلاق الوفاق بأنفسكم والركون لمنازلكم بدل ذلك الهوان الذي رأينا من الكثير منكم بعد إعتقال الأمين.

من قال أن مشروعكم السياسي لن يحتاج تضحيات، سجن تعذيب وربما قتل ايضا، فإن كنتم غير مستعدين لأي من هذا ، كان الأجدر بكم الانسحاب من الساحة بكرامة بدل أن تجبروا على الأمر وتستجيوا أذلة صاغرين دون أي مقاومة تذكر.

ثم ألم يدعوكم قائدكم الروحي ل “مسيرات لا تتوقف” بعد إصرار السلطة على محاكمة الأمين؟ ماذا فعلتم؟ لا شيء كانكم صم بكم لم تسمعوا ذلك النداء، حتى هذا الشيخ الوقور خذلتم (كل حديثي هو للوفاق كتجمع لا كأفراد وشخوص اعرف إخلاص الكثير منهم وحسرته على ما آلت إليه أوضاعهم)

ثم أتت الطامة الكبرى (التي حذر منها العبدلله مرارا حينذاك كنتيجة منطقية للتخاذل العام للأمين والتي قرأها البعض من قصار النظر إنتصارا تحزبيا للوفاق فقط لا كارثة ستطال الجميع بالتتابع إن لم يتداركها الشعب) التطاول على سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم بسحب جنسيته وإتهامه بتلك التهم المخزية ، رباه، الان لابد أن تثور ثائرة الوفاق وكل كوادرها و شخصياتها، ويقلبوا الطاولة على السلطة لجسارتها، ثم مالذي حدث؟ سوى حضور البعض منهم في اول يومين عند منزل سماحة الشيخ في الدراز، لا شيء ، ايعقل هذا؟ لا شيء، بل حتى أكثر من حضر توارى عن الأنظار بعد مسلسل الإستدعاء الذي حصل، ولم تسمع له صوتا بعدها ولا نفسا، اي خزي هذا؟ اي هوان حل بكم ، نعم هناك من يتحرك في السر لكنهم قلة، ولولا الجماهير المؤمنة التي أثبتت ولا تزال أنها اشجع منكم وأكثر صلابة ووفاء للشيخ لحدث مالا يحمد عقباه، الا تخجلون من أنفسكم؟ الشيخ عيسى سحبت جنسيته واتهم بتلك التهم السخيفة وأينكم أنتم؟ أين دوركم كقيادات في تعبئة الجماهير للنهوض والتحرك؟ أين قيادتكم للشارع للتحرك والدفاع عن سماحة القائد؟ أين خططكم لتحرير الشيخ من هذا الحصار الظالم؟ لا شيء إطلاقا، قيادات “سامان ديقة”

أكرر الحديث لا يشمل الكل من الوفاق ولكن الاكثرية بحسب الواقع الذي نرى، أتمنى أن يكون هناك بالسر مالا نعلمه من حراك وخطط من الوفاقين للتعامل مع الواقع الظالم الذي نمر به وخاصة ما يتعرض له الشيخ المفدى عيسى قاسم الذي إن مسه أي مكروه لا سمح الله ، فلن، وأحفظوا عني هذه، لن تقوم قائمة للشعب بعدها وسنستعبد واحدا تلو الاخر للظالمين.

حديثي لم يكن للطعن في نواياكم ولا المزايدة عليكم فأنا أقل الجميع شأنا وعملا، بل لتسليط الضوء على الوضع الذي وصلتم إليه ليكون دافعا مع ما نعرف من إخلاص أكثركم لتغيير نمط ركونكم للواقع حاليا .

عابر سبيل (3)