إلى إرهابي البحرين المجرم حمد بن عيسى آل خليفة… حذاري من الشيخ قاسم فقسماً إنه الموت الزؤام

(علي السراي بقلم:)

فأعلم يبن أبيك … أن قاسم هذا في مقابل رأسك وكيانك الارهابي المجرم … قاسم هذا خط أحمر لا يمكن تجازوه أو المساس به تحت أي ظرف كان فلهيب نار المساس هذا سيطال عرشك ولات حين مندم…

في خطوة إرهابية إجرامية تنم على مدى خسة ووضاعة مستنقع وحل الاجرام الذي وصل إليه النظام الخليفي وفِي ظل تواطىء وصمت عربي وغربي مطبق ضاهى حتى صمت أصحاب القبور ووسط مخططات إرهابية من قبل كياني بني سعود وآل خليفة الارهابيين واتفاقهم الدموي المشؤوم على وئد وذبح الثورة البحرانية الباسلة وضمن مسلسل التنكيل بالرموز الدينية والسياسية لهذه الثورة قامت قوات النظام الخليفية المدججة بالسلاح تصحبها عناصر ملثمة مساء امس بالهجوم والاعتداء على منطقة الدراز وحول منزل ثقة المراجع العظام والحوزات العلمية سماحة آية الله المجاهد الشيخ عيسى أحمد قاسم (أعزه الله) مستخدمة الرصاص الحي والمطاطي لضرب المجاهدين الابطال من غيارى البحرين الابي الذين يعتصمون حول بيت قائدهم المفدى

إن إقدام المجرم حمد على هذه الخطوة تعني أنه قد حفر قبره بيده ودلالة كبرى على أن نظامه الارهابي الدموي قد سقط فعلياً وافلس سياسياً و فقد كل أوراقه في مواجهة الشعب الغاضب وثورته العادلة من اجل التغيير والاصلاح ونيل الحرية والعدل والمساواة مهما كان الثمن وكلف من تضحيات وهذا مارايناه واضحاً وجلياً في استمرارية هذه الثورة رغم كل الجرائم التي تعرض لها الشعب على يد مرتزقة المجرم حمد وكذلك قوات ما يسمى بدرع الجزيرة بقيادة عرابة الارهاب في المنطقة والعالم مملكة بني سعود الارهابية

إننا في المنظمة الدولية لمكافحة الارهاب والتطرف الديني إذ نعرب عن استنكارنا الشديد لهذه العملية الإرهابية بحق قادة ورموز الثورة البحرانية الباسلة نناشد في الوقت نفسه المجتمع الدولي وجميع المنظمات الحقوقية والانسانية بالتدخل السريع والعاجل لوضع حد للجرائم الدموية والانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان والتي ينتهجها كياني بني سعود وآل خليفة بحق الشعب البحراني ونهيب بكل المسملين والاحرار في العالم بأدانة هذه الجرائم الارهابية والمطالبة بتقديم مسؤولي هذين الكيانين الارهابيين إلى المحاكم الدولية كونهم مسؤولين عن قتل المئات وجرح ألالاف من ابناء الشعب البحريني الاعزل…

وأخيرا نقول إن موعدك يا حمد وجلازوتك الصبح ….أليس الصبح بقريب؟؟

علي السراي

رئيس المنظمة الدولية لمكافحة الارهاب والتطرف الديني

27-1-2017

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