نقل موقع ديفنس نيوز أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشّيوخ الأمريكي قال يوم الاثنين إنّه “يتوقع أن توافق إدارة ترامب على مبيعات طائرات إف 16 إلى البحرين، بعد أن كانت قد أوقِفت من قبل إدارة أوباما على خلفية مخاوف في مجال حقوق الإنسان”.

وقال رئيس اللجنة بوب كوركر: “آمل أن صفقة البحرين ستمضي من دون قيود” مضيفًا أنه “أعتقد أنه يمكن أن يحصل الأمر قريبًا”.

واضاف كوركر، إنه لم يتلق أي مؤشر على نهج الإدارة الجديدة فيما يخص مبيعات الأسلحة للخارج، غير أن صفقة المبيعات إلى البحرين ستمضي قدمًا من دون أي محاذير.

ومن غير الواضح ما إذا كانت الصفقة ستشهد معارضة عند وصولها إلى مجلس الشّيوخ للموافقة عليها.

وفي يونيو/حزيران المنصرم، كانت مجموعة من كلا الحزبين، يتزعمها السيناتور كريس مورفي، دعت إدارة أوباما إلى الضغط على البحرين لحماية حقوق مواطنيها.

وقال مورفي يوم الاثنين إنه ليس لديه ردة فعل فورية، لكنه لفت إلى أنه أثار “الكثير من المخاوف بشأن [حماية] المعارضة السّياسية في البحرين”.

وكانت شركة لوكهيد مارتن قد قالت إن المبيعات، التي أفيدت أن قيمتها تبلغ 2.8 مليار دولار مقابل 19 طائرة إف 16، أساسية للمحافظة على الإنتاج.

إدارة أوباما كانت قد قالت للكونغرس إنها لن تعطي الموافقة النّهائية على الصفقة مع البحرين إلى أن تحقق [البحرين] بعض التطور في مجال حقوق الإنسان.

المصدر : مراة البحرين

