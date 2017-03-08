تواصلت سلسلة الاعتداءات مؤخرا على مساجد المدينة التي يتواردها أبناء الطائفة الشيعية، وقد تعددت وتكررت أشكال الاعتداء بنحو لا يدعو مجالا للشك أن هناك منهجة خبيثة تقف وراء هذه الاعتداءات، كان آخرها الاعتداء بالضرب الخطير على قيم جامع الزهراء(ع)، وتهديده، وترهيبه وحيدا وقت صلاة الفجر، ومحاولة سرقة الجامع، وليس ببعيد ما تم من هجمات استهدفت سرقة بيوت الله في أكثر من منطقة بالمدينة في الفترة القريبة السابقة، اعتداءات جبانة تحمل في طياتها العديد من الأهداف والرسائل الطائفية النتنة، والتي لا يمكن فهمها بعيدا عن حملة الاستهداف الطائفي البغيض الذي تقوده الدولة ضد مذهب التشيع في البحرين، بدءا من #محاكمة_الوجود_الشيعي بمحاكمة القائد #آية_الله_قاسم، ومرورا بانتهاك الأعراض، وجعل استقلالية المسجد والمأتم غرضا لرماة الحقد الطائفي، واستغلال نشر الرعب في محاصرة أنشطة التعليم الديني، والتلميح إلى تجريم جمع التبرعات الدينية، وغير ذلك مما يحاول التأسيس إلى واقع جديد، لا مجال فيه لممارسة الحريات الدينية كما أرادها الله سبحانه وتعالى.

إن قراءة هذه الاعتداءات على مساجدنا كتصرفات شخصية صدرت بمنأىً عن جو الاستهداف العام الذي خلقته الدولة، لن تكون قراءة حصيفة أو منطقية.

ونؤكد نحن أهالي مدينة الزهراء، أن مساجدنا لن تكون هي الحلقة الأضعف، وأننا مستعدون للدفاع عنها، وعن عقيدتنا، وعن وجودنا كمكون أصيل في هذا البلد، لن يتراجع عن المطالبة بحقوقه، والسير في خط العزة والكرامة.

وإن استغلال مؤسساتنا الدينية كورقة ابتزاز سياسي دنيء، لن يمر دون محاسبة عاجلا أم آجلا، وسيكون الرد متمثلا في حمايتنا لمقدساتنا ومساجدنا كتكليف شرعي، خصوصا أننا لا نشعر بوجود جهة مأمونة يمكن أن نشركها في شرف الدفاع عن بيوت الله، وليعلم كل من تسول له نفسه أن يتعدى على حرمة مقدساتنا، أنه سوف يلقن درسا لن ينساه أبدا، وندعو كافة المؤمنين لتحمل مسؤوليتهم أمام بيوت الله، بملئها، ودعم أنشطتها الإيمانية، وحماية أسوارها من العابثين المأجورين

.ولا حول ولا قوة إلا بالله.

جمع من أهالي مدينة الزهراء

8 مارس 2017 (49)