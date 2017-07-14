أيها الطغاة انتظروا يوم المظلوم على الظالم ونفاذ السنن الالهية
سنن الله نافذة برغم انوف الطغاة الذين عاثوا فسادا في الارض ونكلوا بالبلاد والعباد “فصب عليهم ربط سوط عذاب، ان ربك لبالمرصاد”. هذه السنن قوانين تفعل فعلها بارادة الهية، فتمحق الظالمين الذين تحصنوا “وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب”. وهذا ما سيؤول اليه امر المتفرعنين في المنامة والرياض وأبوظبي والقاهرة. اما الخليفيون فلهم حساب اضافي عند الله المقتدر الجبار، لانهم يحاربون الدين والاخلاق والقيم، ويرتكبون المنكرات والفواحش ويهتكون الاعراض.
في البحرين فقط يتحول الضحية الى متهم، ويصبح من يتأوه من ظلم الطغاة “ارهابيا”، ويتحول المدافعون عن حقوق الانسان من بشر محترمين تدفعهم ضمائرهم للدفاع عن المظلومين الى سجناء يزج بهم في طوامير التعذيب بدون رحمة او انسانية. هذا ما حدث للمواطنة المناضلة، ابتسام الصايغ التي تعرضت لأبشع اصناف التعذيب والتحرش بدون وازع من ضمير او رادع من انسانية. صرخت باعلى صوتها من ألم العذاب واعتقدت ان صراخها سيردع العدو عن ظلمه، وسيضطر لوقف العدوان. ولكن من مات قلبه وانسلخ من انسانيته تحول الى وحش كاسر ينتقم ممن يسعى لمحاصرته بالمزيد من الظلم والعدوان. بعد سجنها الاول وما تعرضت فيه من عذاب اعتقدت ان العالم سيستمع لصوت الضحية ويحاكم الجلاد، ولكن ذلك لم يحدث فاذا بها تتعرض لمزيد من الانتقام والتعذيب. فمنذ اعتقالها الثاني قبل اسبوعين تعرضت ابتسام الصايغ لعذاب مضاعف على ايدي الجلادين، بتوجيهات من الطاغية المتفرعن الذي يزداد غيا وظلما وانحرافا ووحشية، معتقدا ان بامكانه وقف نفاذ السنة الالهية. تفاعل العالم الحقوقي معها، وهو عالم يفتقر للمخالب وادوات التنفيذ، فصدرت من البيانات ما لم يصدر بحق ضحية اخرى. هذا العالم رفض الرواية الخليفية التي تتهم ابتسام الصايغ بالارهاب، وأصر على محاسبة جلاديها اولا. والنظام الفاسد لا يمكن ان يعاقب وحوشه المفترسة التي تحميه من غضب الجماهير، بل يسعى لترقيتها ومكافأتها مقابل الجرائم التي ارتكبتها. اصبحت ابتسام الصايغ، في المشروع الخليفي، متهمة بعد ان كانت ضحية. لكن العالم التزم موقفا أخر واصبح في خندق معها ضد العصابة الخليفية المجرمة.
ورب ضارة نافعة، كما يقال. فقضية ابتسام الصايغ ستقصم ظهر المجرمين والمتواطئين معهم. فاتهام الضحية بالارهاب لا يبرر ما فعله سفاحوه بها. فالتعذيب وسوء المعاملة والاضطهاد اساليب محرمة في الشرعة الاسلامية والانسانية. ومهما كانت تهمة الضحية فلا يجوز تعذيبها ابدا، ولكن لان الطاغية الخليفي ولغ في الجريمة وغاص الى ركبتيه في الظلم، اصبح يظن ان لصق تهمة الارهاب بالسيدة المحترمة ابتسام الصايغ سيبرر جرائم التعذيب التي ارتكبها بحقها. وما ابعده عن الحق والواقع والمنطق. لقد اختصرت قضية ابتسام الصايغ المسافات، ولخصت ظلامة الشعب، واظهرت بوضوح عمق الاجرام الخليفي. فها هي مناضلة من اجل حقوق الانسان تضطهد عقابا لها لحملها راية الدفاع عن المظلومين، وها هو النظام الذي عذب قبلها آلاف البحرانيين يمارس التعذيب نفسه بحقها، بل بوحشية اكبر. لقد اصبح داعموه في لندن وواشنطن متهمين بالتواطؤ معه. واذا كانت الناطقة باسم الخارجية الامريكية قد طالبت علنا بالافراج الفوري وغير المشروط عن ابتسام الصايغ، فان العالم ينتظر موقفا مماثلا من الحكومة البريطانية التي اكدت مؤخرا انها تقوم بـ “تدريب الشرطة (الخليفية) لتنسجم تصرفاتهم مع القوانين الدولية”. وبهذا اصبح التساؤل موجها للحكومة البريطانية بعد ان اكدت ابتسام الصايغ بشهادتها الصريحة لمنظمة العفو الدولية وعدد آخر من المنظمات الحقوقية: هل تدربون الشرطة (الخليفية) على التعذيب؟ أليس من عذب ابتسام الصايغ هم الذين قمتهم بتدريبهم، حسب ما اكده مسؤولوكم مؤخرا في الاجابة على تساؤلات من اعضاء البرلمان؟
ليس هناك ادنى شك في حتمية نفاذ السنن الالهية. والطغاة مهما اوتوا من قوة لا يستطيعون تجاوزها او الافلات منها. فمن كان يعتقد ان مجلس التعاون الخليجي سيتصدع من داخله بالشكل الذي حدث؟ من كان يظن ان السعوديين سيرتكبون خطأ بهذه الفداحة في الوقت الذي يواجهون فيه هزائم عديدة في اليمن والعراق وسوريا ولبنان والبحرين؟ فمنذ بداية الازمة التي قادتها السعودية بتحريض من الامارات كان واضحا ان التحالف الشرير سيواجه واحدة من اكبر هزائمه السياسية والنفسية برغم ان قطر بلد صغير لا يملك الكثير من الامكانات البشرية او العسكرية. انه مصداق آخر من مصاديق نفاذ السنن الالهية على الطغاة. فكل من دعم الخليفيين في عدوانهم على الشعب بدأ يدفع فاتورة ظلمه وعدوانه واستعلائه وغروره. فقد دفع ديفيد كاميرون ثمن دعمه السياسي والامني للخليفيين ثمنا باهضا بارغامه على ترك رئاسة الوزراء بطريقة مهينة ليدخل التاريخ من بوابة سوداء. وحين اصرت تيريزا ماي على الاستمرار في دعم القتلة والسفاحين الخليفيين جاءها السخط الالهي، فخسرت الانتخابات وخسرت معها مصداقيتها وقوتها السياسية والبرلمانية. السعوديون والاماراتيون بدأوا يدفعون ثمن عدوانهم على شعب البحرين وارضه، ودعمهم المعذبين الخليفيين، بخسارة سياسية ساقهم غرورهم لها. انها الارادة الالهية التي تتأسس على مباديء عديدة: ان الله لا يصلح عمل المفسدين، انا من المجرمين منتقمون، فصب عليهم ربك سوط عذاب، ان ربك لبالمرصاد، ولا تحسين الله غافلا عما يعمل الظالمون، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، انا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. البعض يعتقد ان الانتقام الالهي يجب ان يكون بالصورة التي تعجبهم او يتخيلونها. ولكن لك لا يحدث، الامر المؤكد ان الوعد الالهي سيتحقق حتما، ولكن طريقته وتوقيته من اختصاص الله سبحانه وتعالى وحده. فهل يعتقد السفاح الخليفي ان دماء شهداء البحرين ستذهب هدرا وان الله لن ينتقم لها منهم؟ هل يظنون ان عين الله نامت عندما انتهكوا اعراض نساء البحرين؟ وعندما اعدموا شبابها؟ هل يظن اولئك المستكبرون الظالمون ان الاعتداء على حرمة سماحة الشيخ عيسى احمد قاسم وشتم الدين والمذهب واستهداف فقهاء الامة وصالحيها وعبادها ستمر بدون عقاب الهي؟ الواضح انهم لا يعتقدون بهذه السنن، ولذلك يواصلون عدوانهم واجرامهم. اما شعب البحرين وثوارها فايمانهم مختلف تماما، فهم واثقون ان الله ناصرهم وان تلك السنن لن يتأخر نفاذها طويلا، وان الله ناصر المظلومين والمستعضفين وطلاب الحق. وما ذلك على الله بعزيز.
اللهم ارحم شهداءنا الابرار، واجعل لهم قدم صدق عندك، وفك قيد أسرانا يا رب العالمين
حركة احرار البحرين الاسلامية
21 يوليو 2017
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