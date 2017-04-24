ووجدت الهيئة في الحكم الذي صدر عنها الإثنين (24 ابريل 2017) أن العربية عرضت “مشيمع بشكل غير منصف وفشلت في إعطائه فرصه للرد على مزاعم بالبث غير المشروع , كما وانتهكت توقعاته المشروعه في الخصوصية”.

واوضحت الهيئة بان العربية “لم تعرض حقيقة ان مشيمع أكّد على براءته ولا أن تعذيبه تم توثيقه بشكل جيد”.

وكانت العربية وهي مملوكة للسعودية عرضت في 27 فبراير 2016، برنامجا حول أحداث الربيع العربي عام 2011 في البحرين، تحت عنوان “صندوق فبراير”. العربية بثّت خلاله تسجيلا مصورا للزعيم السياسي المعتقل حسن مشيمع , الذي اعتبر بدوره أن العربية عرضت بصورة غير مشروعة لقطات له يدلي خلالها بإعترافات قسرية كشهادة متعمدة”.

واوضح مشيمع أن المقابلة التي بثتها الشبكة، سجلت في مايو-يونيو 2011، عندما كان في الحجز لدى الشرطة وتعرض خلالها باستمرار لإساءة المعاملة والتعذيب والتهديد.

وتقدم مشيمع بشكوى الى أوفكوم، مشيرا إلى أن البرنامج “قدم بشكل غير عادل قضيته وشكل تعديا لا مبرر له على خصوصيته”.

وأكّد مشيمع كذلك على ان العربية وفضلا عن عرضها لشهادة زائفة تم تقديمها تحت الإكراه كمقابلة متفق عليها ، أكد أن العربية “لم تعرض أي معلومات تطعن في الرواية التي طرحتها حكومة البحرين، بما في ذلك نتائج لجنة التحقيق المستقلة في العام 2011 وكذلك ماصدر عن مؤسسات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان, كما فشلت الشبكة في إتاحة الفرصة له للرد على البرنامج و على المزاعم التي وردت فيه”.

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هذا وادعت العربية إن هذه المقابلة سجلت في عام 20122 من قبل صحفي مستقل أتاحت له سلطات البحرين إمكانية الوصول إلى مشيمع , بعد أن تعرض لتعذيب بهدف انتزاع اعتراف قسري في العام 2011. وأكّد مشيمع على انه لم يجر أي مقابلة في العام 2012.

ومن جانبه رفضت” أوفكوم “حجة العربية و خلصت إلى أنه: “نظرا لطبيعة هذه الأحداث رفيعة المستوى والمعلن عنها بشكل جيد، فإن أوفكوم ترى أن العربية كانت على علم، أو كان ينبغي أن تكون على بينة، على الأقل في تاريخ البث (27 شباط / فبراير 2016) أن البيانات التي أدلى بها السيد مشيمع في اللقطات التي تم تصويرها في أوائل عام 2012 قد لا تمثل بدقة أو بشكل عادل حقيقة الأحداث”

واضافت ” وبغض النظر عن موقف السيد مشيمع خلال اعادة محاكمته, لا يبدو أن المذيع سعى إلى التحقق معه (أو من يمثله) من صحة أو دقة اللقطات التي تم نقلها “.

وأضافت أوفكوم أنه “نظرا لأن لجنة تحقيق مستقلة وجدت أن مشيمع تعرض للتعذيب في عام 2011، مما أدى إلى احتجازه، فكان عليها أن ترفض حجة العربية

بعدم التمييز المادي بين التاريخين المحتملين للقطات التي من شأنها أن تبرئ الشبكة” .

وعلاوة على ذلك، وجدت أوفكوم أن البرنامج يتضمن لقطات يمكن أن “تؤثر ماديا وسلبا على نظرة المشاهدين لمشيمع وان الشبكة لم توضح ما الخطوات التي اتخذت لضمان أن الحقائق المادية لم يتم عرض أو حذفها أو تجاهلها بشمل غير عادل بحق مشيمع”.

ونتيجة لذلك، خلصت أوفكوم إلى أن العرض، وعلى وجه التحديد حذف نتائج اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، كان غير عادل في الواقع.

واستنادا إلى تحقيقاتها، أفادت أوفكوم بأن برنامج العربية كان معاملة غير عادلة لمشيمع وتعديا على خصوصيته.

من جانبه قال الأستاذ مشيمع في اتصال هاتفي مع نجله علي “”إنه عمل مسيّس كليا، أن نرى وسائل الإعلام ترعب ضحية التعذيب الذي لا يستطيع الدفاع عن نفسه”.

واما نجله علي مشيمع فقال “إن ألم معرفة تفاصيل التعذيب الذي تعرض له والدى كان أقسى على قلبي من نبأ إستشهاده داخل السجن”.

وأضاف قناة العربية بعرضها “المنحط” لوالدي في التلفاز أداة تعذيب أخرى سببت لنا كعائلة ألما غائرا، وكان والدي في اتصال هاتفي يقول بأن هذا الفعل هو ” عهر سياسي، لإعلام يستقوي على رجل معذّب ومقيد ولا يتمكن من الدفاع عن نفسه”.

وأردف “لقد انسلخت قناة العربية من أخلاق المهنة الإعلامية، ورضيت أن تكون شاشة للرذيلة، واستخدمت الفنيات لتلميع الصور القبيحة للجلادين، وتشويه صورة المناضلين من أجل الحرية والعدالة”.

وأكّد أن “الحقيقة عادة أنها تظهر نفسها بنفسها ولو بعد حين، وقد رأينا العالم ينحني احتراما للمناضل الراحل نيلسون مانديلا بعد أن كان مدروجا على قائمة الإرهاب في الإعلام المأجور”.

وأما حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB وممثل الإستاذ مشيمع في الشكوى فقال”في حين أن المزيد من سجناء الرأي يتعرضون للتعذيب في سجون البحرين كل يوم، فإن العربية – الناطقة بلسان السعودية الحكومة – لديها حرية في سرد اكاذيب لربط النشاط الشرعي المؤيد للديمقراطية بالإرهاب”.

وأعرب عبدالله عن ترحيبه بقرار أوفكوم وامله بمعاقبة الشبكة على إنتهاكاتها.

يذكر ان الأستاذ حسن مشيمع أصدرت السلطات الحاكمة في البحرين حكما عليه بالسجن المؤبد ضمن ماعرف بمجموعة بحرين 13 التي ضمّت أبرز قادة ورموز ثورة الرابع عشر من فبراير.

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