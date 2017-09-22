قالت صحيفة جيروزاليم بوست إن نجل الملك الخليفي ناصر بن حمد آل خليفة حضر مناسبة في مركز شمعون فيزنتال في لوس أنجلوس عزفت فيها أوركسترا البحرين الوطنية النشيد الوطني الإسرائيلي، ووقف مسؤولون عرب احتراما له.
وحضر ناصر الخليفة هذا الحفل الذي أقامه المركز الإسرائيلي الأسبوع الماضي برفقة وفد مكون من أربعين شخصا، بهدف التوقيع على إعلان لإدانة الكراهية الدينية والعنف.
ووفقا للصحيفة “كان المسؤولون العرب يبدون الاحترام حين عزفت أوركسترا البحرين الوطنية النشيد الوطني الإسرائيلي (هاتكفا)، الذي سبقه النشيدان الوطنيان البحريني والأميركي، وكان من بين الحاضرين دبلوماسي رفيع المستوى من دولة الإمارات“.
موقف ملك البحرين
وذكرت الصحيفة أن رئيس مركز شمعون فيزنتال الإسرائيلي الحاخام أبرهام كوبر اختار هذه المناسبة للإعلان عن موقف ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة من مقاطعة إسرائيل.
وقال الحاخام إن ملك البحرين أدان المقاطعة العربية لإسرائيل، وأبلغه أن لمواطني بلاده الحرية في زيارة إسرائيل، بالرغم من أن الدولتين لا تربطهما علاقات دبلوماسية.
وكان الحاخام كوبر وشريكه الحاخام مرفين هاير زارا المنامة مطلع العام الجاري، حيث التقى كوبر حينها ملك البحرين وبحث معه إمكانية إقامة متحف للتسامح الديني في المنامة.
وجاءت تصريحات كوبر بعد أكثر من أسبوع على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي قال فيها إن “العلاقات مع الدول العربية أكبر من أي وقت مضى في تاريخ إسرائيل”.
المصدر : الصحافة الإسرائيلية (47)