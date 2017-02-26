الميدان:

أهالي الدير: مستعدون للدفاع حتى الموت عن آية الله قاسم

اللؤلؤة – أصدر اهالي منطقة الدير بيانا أكدوا فيه استعدادهم التام للدفاع حتى الموت عن مقام آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم.

وقال البيان إن النظام يسير في طريق مسدود مع الشعب، ولم يتعلم من طول فترة الاعتصام في ساحة الفداء بمنطقة الدراز المحاصرة ولم يتعلم من الفدائي مصطفى حمدان بأن الشعب مستعد للموت من أجل مرجعيته وإسلامه.

وشدد على ضرورة المرابطة في ميدان الفداء، وعلى الدفاع عن آية الله قاسم “بشتى الطرق ولو كلف ذلك الدم فدون قاسم ترخص الأرواح”.

#الدفاع_حتی_الموت

#بني_جمرة

أهالي بني جمرة: مستعدون للدفاع حتى الموت فداء للمذهب والفقية آية الله قاسم

قبل أيام أستكملت ثورتنا المباركة عامها السادس ولازال شعبنا المناضل ثابت على مبادىء وقيمه ولازال يقدم الشهداء قرابين لتراب هذا الوطن الذي يمر بمنعطف خطير وحساس تجاوز فيه كل الخطوط فبعد أن كان النظام يحارب الشعب على آراءه السياسية أصبح اليوم يستهدف وبشكل صريح الوجود الشيعي بمحاربة المذهب وفرائضه وذلك بمحاكمته لزعيم الطائفة الشيعية في البحرين سماحة الفقية آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم “حفظه الله ورعاه”، ونعلن بإن هذه المحاكمة جائرة وإنها لا تستهدف شخص سماحته فحسب وإنما تستهدف الوجود الشيعي في محاربة عقيدته التي كفلتها كل الشرائع السماوية والدساتير والمواثيق الوضعية، ونؤكد على دفاعنا حتى الموت عن هذه القامة الشامخة ، وندعوا كل مقتدر من أهلنا في بلدة بني جمرة لصلاة العشائيين المركزية بجامع الإمام زين العابدين”ع” ليلة محاكمة الوجود الشيعي (ليلة الأثنين) والإحتشاد بالمسيرة الجماهيرية التي ستنطلق من ساحة مسجد الشيخ فرج عند الساعة السابعة مساءاً

“وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا”

أهالي بلدة بني جمرة

25 فبراير 2017

#الدفاع_حتى_الموت

#فداء_وشهادة

#عاجل #البلاد_القديم

“بيان أهالي البلاد القديم”

{قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ} سورة التوبة: 14

« وَالْجِهَادَ عِزّاً لِلإِسْلامِ»

ستجدون الآلاف من الفدائي مصطفى حمدان في #الدفاع_حتى_الموت في الذود عن قائدنا حامل راية مذهبنا #الشيخ_عيسى_قاسم و ديننا و فرائض مذهبنا الخمس و الصلاة و تعليم القرآن كلها تحاكم بإسم #آية_الله_قاسم ونحن نؤيد و بيان العلماء جملة و تفصيلا .

نحن في مرحلة #الدفاع_حتى_الموت في لوحة تعكس التجليات المشرفة لشعب سجل أروع أنواع ملاحم التضحية و الشهادة و الصبر و الصمود .

صدر عن أهالي البلاد القديم

٢٧ – جمادة الأول – ١٤٣٨ هجري

25 فبراير 2017م

#عاجل #ابوصيبع

أكفان صغارنا قبل كبارنا جاهزة…

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ۖ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِه

وبعد حمد الله والثناء عليه، فإنا نؤكد على بيان علماء البحرين الأخير، ونعلن عن وقوفنا مع كل ما جاء فيه، وبالتشديد الذي لا لين فيه بخصوص الدفاع حتى الموت عن الزعيم الديني والوطني سماحة آية الله الفقيه المجاهد عيسى أحمد قاسم {أرواحنا فداه}، وبأن أكفان صغارنا قبل كبارنا جاهزة، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

أهالي أبوصيبع

27 جمادى الأولى 1438 هـ

25 فبراير 2017م

#عاجل

بيان تأكيد الإستعداد

بسم الله الرحمن الرحيم

{ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ }

آل عمران ١٥٧

نؤكد نحن أهالي العاصمة أنه لا تلكؤ و لا تردد عندنا في مسألة الإستعداد للدفاع عن حياض الدين و مقدراته ، و أن موقفنا الثابت الأكيد هو رفض المساس بسماحة الولي آية الله قاسم و الفرائض (الخمس-صلاة الجمعة-تعليم القرآن-و غيرها) ، و أرواحنا قبل أجسادنا لبست الأكفان – على خطى الفتى حمدان – صغاراً و كباراً ، نساءاً و رجالاً ، نقول للطاغوت و من خلفه قوى الإستكبار : يأبى الله لنا ذلك ..

كما نعلن تأييدنا و التزامنا ببيان العلماء و إرشادات المراجع بـ#الدفاع_حتى_الموت عن ديننا و وجودنا

و حسبنا الله و نعم الوكيل ..

أهالي العاصمة المنامة

٢٧ جمادى الأولى ١٤٣٨ هـ

٢٥ فبراير ٢٠١٧

#المحرق

أهالي المحرق: إن استهداف #آية_الله_قاسم هو استهداف للاسلام ولجميع المواطنين في #البحرين

بسم الله الرحمن الرحيم

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ان الدفاع عن مقام سماحة #آية_الله_الشيخ_عيسى_قاسم «حفظه الله» هو دفاعٌ عن الإسلام، وفي سبيل الدفاع عن الإسلام وعزّة المسلمين تكون الأرواح والدماء رخيصة، وفي ذلك يكون السمو والرفعة والكرامة، وبالشهادة ينال المؤمنون الخلود الأبديّ السرمديّ.

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إن استهداف مقام آية الله الشيخ عيسى قاسم “دام ظله” هو استهداف للاسلام ولجميع المواطنين في البحرين، واي خطوة حمقاء يقرر النظام تنفيذها تجاه الفقيه سيجدنا دروعا واقية لسماحته.

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إننا نؤكد على موقفنا المتضامن مع سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم «حفظه الله»، وندعو الشعب أن يكون متواجدًا في الميادين، ومستعدًا لكل الإحتمالات الواردة فيما يمكن أن تتمخض عنه محاكمة سماحته في تاريخ 27 فبراير القادم.

صادر عن أهالي المحرق

‏السبت 25 فبراير 2017

بيان أهالي #عالي

“بسم الله الرحمن الرحيم”

الدفاع عن الدين والمقدسات، مقدما على كل الاعتبارات الأخرى..

رسالتنا للنظام أن شعب البحرين، أن أبناء الدين، أن أبناء المرجعية والعلماء، لن يتخلوا عن دينهم وعن أحكامهم الشرعية..

أيها النظام المتمادي في الظلم والجور ، ألم تصل الرسالة بعد !!!؟؟؟

للنظام وأسياده وداعميه ومرتزقته، أن أبناء الفقيه القائد ومرجع أتباع أهل البيت “عليهم السلام” في #البحرين سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم الدرازي البحراني “دام ظله” ، لن يتخلوا عن فقيههم وقائدهم، وأنهم مستعدون للبقاء في ساحة الفقيه، ساحة الفداء، ساحة التضحية، ساحة الذود عن الدين وأحكامه وقيادته، المتمثلة بالفقيه قاسم.

ونحن أهل الاسلام والمرجعية الدينية، أهالي عالي، سنبقى في الساحات، لا سيما ساحة الفداء، بالقرب من دار الفقيه القائد.

ندعو أبناء شعبنا المسلم، الغيور والأبي والشجاع، أن يستمر في اعتصامه بساحة الفداء.

مضت أكثر من ثمانية أشهر والأوفياء والتضحويين والفدائيين، لم يملوا ولم يكلوا، ولم يثنهم حر شديد، وشتاء قارص، وأمطار غزيرة، من العودة لمنازلهم، ومصرون أن يبقوا هناك حيث فقيههم وقائدهم، بقوا أكثر من ثمانية شهور، ومستعدون ليبقوا أكثر من ذلك، بل سيبقوا حتى تحقيق الفرج والنصر، نصرة الدين ومرجعيته، نصرة الحكم الشرعي، نصرة الوجود.

والدم والعرض وأرواحهم ودمائهم التضحوية باقية جاهزة كما هي روح ودم الفدائي الشهيد الحي المقاوم والفدائي مصطفى حمدان.

ندعو أهل الإسلام والعقيدة والمرجعية الدينية، أن يشاركوا بقوة وبكثافة، نصرة للدين والمرجعية، في كل الفعاليات ذات الشأن، بشعار التضحية والفداء، وأن الأكفان قد نُسِجت، والأرواح قد استعدت لأن تزهق، وأن الدم الطاهر مستعد، ليُسفك في سبيل الله ودينه، وفي سبيل المرجعية الدينية، وفي سبيل الحكم الشرعي.

بيان صادر عن أهالي عالي

24/2/2017

#الدفاع_حتی_الموت (44)