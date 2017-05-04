أهالي الدراز: 5 أيام تفصل عن ملحمة أخرى تخبرهم عن مدى بأسنا في الدفاع عن الدين

أهالي الدراز: 5 أيام تفصل عن ملحمة أخرى تخبرهم عن مدى بأسنا في الدفاع عن الدين

لقد ألفت الدراز خلال الأشهر العشرة الماضية أكبر معاني الصمود والفداء والتضحية والإباء، ويستحيل أن يُقهر أو يتراجع شعبٌ تربى في كنف رجل الكفاح الأول سماحة الأب القائد آية الله قاسم حفظه الله.

يا أشرف ويا أطهر ناس، تفصلنا 5 أيام فقط عن محاكمة المذهب وفرائضه، وهذه الفترة الحاسمة هي التي تحدد كيف سيعيش الجيل القادم من أبنائنا وهل سيتمكنون من إحياء الشعائر وإظهار الإنتماء لمذهب أهل البيت “ع” أم لا.

وهنا تأكيد على التواجد المكثف طوال اليوم في ساحة الفداء للفقيه القائد، والمشاركة الفاعلة من الجميع كما هي عادة هذه البلدة الصابرة الصامدة في وجه الظلم والطغيان منذ 10 أشهر وأكثر.

هذه دعوة للإحتشاد كليلة ويوم العاشر من المحرم، كما وقف أصحاب الحسين “ع” موقف الصدق من إمامهم.

وهذه أهم فترة تمر على عمر الإحتجاج والنضال في مواجهة أخطر مشروع في تاريخ البحرين وأقل معالمه هي سحق التشيع في هذا البلد.

إنها حرب طائفية عنوانها أكده كبار العلماء حين أشاروا لـ “استهداف الطائفة في وجودها”، وهو ما يقتضي تكليف ومسؤولية في الذوذ عن المذهب والدين وخط الإسلام المحمدي الأصيل.

هذه الأيام هي أيام الصدق والوفاء، وكما قال القائد حفظه الله: “سيبقى الناس منقسمين إلى معسكرين، معسكر مع الحسين ومعسكر مع يزيد، فاختر معسكرك”.

▫يا أهل الفداء والتضحية..

▫يا أهل الشرف والحمية..

هذه ملحمة أخرى، بإنتظار أن تخبرهم مدى صلابة هذا الشعب وبأسه في الدفاع عن دينه وقيادته الربانية، تخبرهم أن هذا الشعب على قدر من الصناعة الإسلامية تحت منبر أبي عبدالله “ع” فلا يبالي وقع على الموت أم وقع الموت عليه.. ولن يسلم قائده ولو كلفه الأنفس.. تحت شعار “الدفاع حتى الموت”.

لقد فشل النظام فشلاً ذريعاً وأجهزته الأمنية والاستخبارية ومخططاتها البائسة في النيل من عزيمة الأحرار، وسقطت رهاناتهم وبقيت إرادة الحق راسخة في قبال إرادة الباطل مهما تجبر وعلا وتكبر وطغى.

سيسجل تاريخ البحرين أن أبناء الفقيه القائد آية الله قاسم لم يتركوه ليلة العاشر أو في وسط الصحراء، ودماء الشهيد مصطفى حمدان والشهيد علي رضي تشهد، لا نتراجع مهما بلغت التضحيات.

ومهما زاد إرهاب النظام فلن يوقفنا حصار أو اعتقال، ولا ننسى ابن الدراز السيدعلوي حسين المختطف لدى أجهزة النظام منذ أكثر من 6 شهور ولا أخبار عنه، في صورة تعكس حجم الإرهاب والتسلط.

إنه صراع بين الحق والباطل.. بين الخير والشر.. ولقد وعد الله العزيز الجبار أولياءه بالنصر ووعده حق، إذ قال في كتابه المحكم: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ).

أهالي الدراز

2 مايو 2017

#الجريمة_الكبرى (49)