ن داء رقم 1

أهالي الدراز

الأحد 19 فبراير 2017

في ظل ماتشهده البحرين في هذه الفترة من تهور رسمي واستهتار مجنون يقوده النظام ويدفع بالبلاد والعباد نحو المجهول، والخطر الحقيقي الجدي الذي قد ينتج عن أي خطوة حمقاء يرتكبها..

فهذه دعوة لكل أبناء منطقة الدراز الأوفياء المضحين الذين أثبتوا طوال الشهور الماضية حجم الوفاء لقائدهم سماحة الأب المفدى آية الله قاسم، ومقدار الفداء لدينهم الذي يراد أن يخضعه النظام لأهواءه ومصالحه.. ولذا فإن هذا النداء هو تذكير وتواصي بحجم التكليف الشرعي البيّن والواضح.. ومن هنا ندعوا لجملة من الأمور:

1. ندعو أهالي الدراز للإستعداد المبكر والجهوزية الكاملة للدفاع عن الفقيه القائد مع قرب محاكمة الوجود الشيعي المزمعة في 27 فبراير الثورة.

2. تكثيف التواجد في ساحة الفداء للذود عن المذهب وزعيمه، في جميع الأوقات وملئ كل الأوقات بحيث يزداد التواجد أكثر من الفترة الماضية ، وفي ذلك أجر المدافعين عن الدين العزيز كما تؤكد آراء الفقهاء والعلماء البارزين.

3. العمل المشترك على رصد أي قوات أمنية أو المليشيات المدنية في محيط الدراز والحذر الشديد من محاولات التنكر بأي أسلوب.

ان أي اقتراب في محيط دار زعيم أتباع أهل البيت (ع) في البحرين آيه الله قاسم هو تجاوز لكل الخطوط وسيواجهه الأهالي والمرابطين بعزم شديد وبصيرة واضحة وبالصدور العارية وبالإيمان الشديد في الذوذ عن حمى العقيدة والدين، ولن يكون ذلك إلا بمواجهة المضحين الأوفياء الذين اتخذوا قرارهم بالدفاع حتى الموت عن المذهب وزعيمه.

وهنا نوجه تحية إجلال واكبار واعتزاز كبيرة للأهالي وللمرابطين الصامدين الذين يملكون من الوعي والبصيرة والرشد الكبير ما يسقط كل المؤامرات التي يحيكها النظام المضطهد وعملاءه الذين يفشلون مرة بعد أخرى في التآمر على الذابين عن الدين والمدافعين عن حياض العقيدة.

لقد ارتكب النظام من الجرائم مايؤكد تخبطه، بدءً من تغييب وتعذيب المختطف السيدعلوي حسين منذ أكثر من 120 يوماً، واختطاف مجموعة من الشباب في هجومه الدموي المسلح الأخير فجر الخميس 26 يناير الذي واجهه المرابطون بتحدي الإيمان الصلب والعقيدة الراسخة في مواجهة مع الرصاص الحي وأدى لسقوط الفدائي البطل مصطفى حمدان الذي لايزال في غيبوبة يصارع الموت ويأبى إلا أن يكون شاهداً وشهيداً على عنجهية النظام وبربريته ودمويته التي يواجه بها من لايملكون إلا الله مدافعاً وحامياً وناصراً.. وكفى بالله نصيرا. (40)