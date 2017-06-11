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  • أهالي الدراز يستهجنون زعم أشخاص التقوا خليفة سلمان تمثيلهم للبلدة:

أهالي الدراز يستهجنون زعم أشخاص التقوا خليفة سلمان تمثيلهم للبلدة:

IMG_0550 أهالي الدراز يستهجنون زعم أشخاص التقوا خليفة سلمان تمثيلهم للبلدة: مغمورون في خدمة مسرحيات السلطة
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=86352

مغردون في رمضان: بعد شحنات إيران الغذائية لقطر.. طعام “مجوسي” وتجويع “سعودي”.. و”نفاق” أمريكي
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=86342

وزير خارجية الكويت يُعلن استعداد قطر لتفهّم “هواجس” الدول الخليجية.. ومراقبون يستبعدون “إنهاء الخلاف قريبا”
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=86334

حملة دولية للإفراج عن الناشط البارز نبيل رجب بعد مرور عام على اعتقاله
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=86328

في رمضان البحرين: منارة الذكر والتكبير في مواجهة الغازات السامة والمرتزقة
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=86322

احتجاجات غاضبة في البحرين تدعو لخروج القوات الأمريكية من البلاد
‏https://www.bahrainalyoum.co.uk/?p=86311

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وكالة أنباء “البحرين اليوم”
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