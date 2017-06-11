أهالي الدراز : وفد الديوانيات المخملية لا يمثلنا!!
طالعتنا الإذاعة الرسمية بخبر استقبال
ما سُمي بوفد أهالي الدراز وعلى انهم يُمثلون الأهالي والحقيقة ان بعضهم لا يمكن أن يكون ممثلاً عن عائلته فضلاً من أن يمثل اهالي الدراز.
نؤكد أنهم ينتمون لديوانية واحدة بدءًا من كبيرهم إلى صغيرهم حتى الصبي الخادم لضيوف تلك الديوانية، وهؤلاء لا هم من الوجهاء ولا التجار ولا رؤساء مؤسسات بل من المغمورين الذين لا عهد لهم بمعاناة أهلنا وعذاباتهم ولا يعرفون سوى التزلف للسلطة.
من هنا فإننا نستنكر هذه المسرحيات التي تعتمدها السلطة لتلميع وجهها القبيح ونؤكد أن الممثل الحقيقي لأهالي الدراز ولكل الشرفاء والمخلصين في هذا الوطن هو سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم والذي يقيم في منزله المحاصر منذ مجزرة الدراز حتى هذه اللحظة.
أهالي الدراز المُحاصرة
الأحد ١١ يونيو ٢٠١٧ (61)