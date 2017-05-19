قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران:200]

إن ما أقدم عليه النظام الداعشي المجرم في البحرين من خلال اصدار حكم ساقط وباطل ضد الطائفة الشيعية يجرم الإنتماء لهذا المذهب وممارسة فرائضه واستهداف قياداته هو حكم يعري النظام القبلي الإستبدادي المجرم الذي أمعن في ظلم شعب البحرين ووصلت به الخسة والدناءة لإستهداف قائد أتباع مدرسة أهل البيت “ع” بالبحرين وتجريم فريضة الخمس الشرعية.

إن هذا الحكم لا اعتراف به ولا شرعية وهو حكم يدين النظام ويؤكد أن لافرق بينه وبين داعش والإرهاب الطائفي الذي يستهدف الشيعة وكل من يخالفهم.

ونؤكد هنا، أن المرابطة في ساحة الفداء قرب منزل الفقيه القائد متواصلة بعزم أكبر وبحضور أوسع وتصميم أشد، فنحن نحمل قضية ودين وقيادة، ومن أجل ماهو أعمق وأكبر من محاكمة زائفة.

كانت المرابطة في ساحة الفداء قبل المحاكمة التي لا اعتراف بها، وسنبقى بعدها دون اكتراث بما يقرره هذا النظام.

القضية هنا المرابطة.. التواجد.. الدفاع حتى الموت،. سنقاوم وسندافع حتى آخر قطرة دم في عروقنا عن قيادتنا وديننا.. هنا نتواجد ولا نبرح هذا الميدان.

بورك رباطكم، بورك صبركم، بورك جهادكم في سبيل الله.

عن أهالي الدراز

21 مايو 2017 (49)