أكثر من 80 عالم دين في بريطانيا يدعون “حكومة البحرين” إلى وقف محاكمة آية الله الشيخ عيسى قاسم
البيان الكامل:
إن سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم حفظه الله يعد من كبار أعلام ورموز الأمة الإسلامية لما يتمتع به من رتبة علمية عالية، وهو عالم رباني جليل متفان لصالح دينه وبلده وشعبه، وقد وظّف عمره الشريف في التعليم والوعظ والإرشاد، والدعوة إلى السلم الأهلي، ونبذ الكراهية بين أبناء الطوائف الإسلامية، وتجنب التحريض على سفك الدماء، وحفظ مصالح البلاد والعباد، ولسماحته مودة خاصة ومكانة عالية لدى مراجع الشيعة والحوزات العلمية لما يحوزه من صفات متعالية في السلوك والأخلاق والسيرة والعمل.
إننا نعرب عن أشدّ القلق على سماحته وندعو حكومة البحرين الى وقف محاكمته، ونرى بأن المساس به يوجب ضررا كبيرا.
*أسماء أصحاب السماحة العلماء الموقعون على البيان:*
1. آية الله الدكتور السيد فاضل الميلاني (إمام مركز الإمام الخوئي)
2. آية الله الدكتور الشيخ محمد صادق الكرباسي (رئيس المركز الحسيني للدراسات والبحوث)
3. آية الله الدكتور الشيخ محمد علي الشمالي (رئيس المركز الإسلامي بإنجلترا)
4. آية الله الشيخ علي العالمي (رئيس المجمع العالمي الإسلامي)
5. سماحة آية الله الشيخ ظفر عباس (إمام وخطيب جمعة وحماعة)
6. سماحة الحجة الدكتور السيد محمد الموسوي (رئيس الرابطة العالمية لأهل البيت)
7. سماحة الحجة الدكتور السيد علي رضا الرضوي (رئيس مجلس علماء الشيعة في أوروبا)
8. سماحة الشيخ حسن التريكي (إمام وخطيب دار الإسلام بلندن ووكيل المرجع آية الله العظمى الحائري)
9. سماحة السيد عبدالصاحب الخوئي (رئيس مؤسسات الإمام الخوئي)
10. سماحة الدكتور الشيخ محمد سعيد بهمن بور (إمام وخطيب جمعة)
11. سماحة السيد سعيد الخلخالي (مدير مركز الإمام علي بلندن)
12. سماحة الشيخ رشاد الأنصاري (إمام وخطيب ووكيل المرجع آية الله العظمى السيستاني)
13. سماحة الشيخ عبدالرحمن الحائري (رئيس مؤسسة الرسول الأعظم بلندن)
14. سماحة السيد فاضل بحرالعلوم (رئيس مركز الإمام الجواد)
15. سماحة الشيخ أبومحمد العطية (إمام وخطيب إسلامي)
16. سماحة الشيخ حاتم أبوديه (إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين بلندن)
17. سماحة الشيخ عبدالحسن المسعود (رئيس جمعية أهل البيت)
18. سماحة الشيخ هيثم السهلاني (منسق جماعة العلماء المسلمين في بريطانيا)
19. سماحة السيد هاشم الماجد (إمام وخطيب إسلامي)
20. سماحة السيد تقي الرضوي (إمام وخطيب إسلامي)
21. سماحة السيد هاشم شبر (إمام وخطيب إسلامي)
22. سماحة الشيخ زكي جعفر العلوي (رئيس مؤسسة الكرد الفيلية في بريطانيا)
23. سماحة السيد صلاح الجيزاني (رئيس رابطة علماء الدين في بريطانيا)
24. سماحة السيد غياث طعمة (إمام وخطيب إسلامي)
25. سماحة السيد محمد الطبطبائي (إمام وخطيب إسلامي)
26. سماحة السيد عباس النقوي (إمام وخطيب إسلامي)
27. سماحة السيد عبدالمنعم السوداني (إمام وخطيب إسلامي)
28. سماحة الشيخ وليد الخزاعي (إمام وخطيب إسلامي)
29. سماحة السيد حسن عباس رضوي (إمام وخطيب إسلامي)
30. سماحة الشيخ أيوب حسن (إمام وخطيب إسلامي)
31. سماحة الشيخ أحمد الكناني (إمام وخطيب إسلامي)
32. سماحة الشيخ أحمد حنيف (إمام وخطيب إسلامي)
33. سماحة الشيخ جعفر نجم (أمين سر مجلس علماء الشيعة في أوروبا)
34. سماحة السيد غلام شبير النقوي (إمام وخطيب إسلامي)
35. سماحة الشيخ إحسان العراقي (إمام وخطيب إسلامي)
36. سماحة الشيخ حسين الحلي (إمام وخطيب إسلامي)
37. سماحة الدكتور الشيخ عباس الإمامي (رئيس منظمة حقوق الإنسان في العراق)
38. سماحة الشيخ محمد حسن المعروفي (إمام وخطيب إسلامي)
39. سماحة الشيخ مشرّف الحسيني (إمام وخطيب إسلامي)
40. سماحة السيد سلام القزويني (إمام وخطيب إسلامي)
41. سماحة السيد نياز الحسيني النقوي (إمام وخطيب إسلامي)
42. سماحة الشيخ شبير حسن علي (إمام وخطيب إسلامي)
43. سماحة السيد رضا حيدر الرضوي (إمام وخطيب إسلامي)
44. سماحة السيد فداء الحسيني البخاري (إمام وخطيب إسلامي)
45. سماحة السيد نجم الحسن التقوي (إمام وخطيب إسلامي)
46. سماحة الشيخ أرشد الترابي (إمام وخطيب إسلامي)
47. سماحة الشيخ هادي العلي (إمام وخطيب إسلامي)
48. سماحة الشيخ مالك يعقوبي (إمام وخطيب إسلامي)
49. سماحة الشيخ جعفر المهدي (إمام وخطيب إسلامي)
50. سماحة الشيخ محمد اليزداني (إمام وخطيب إسلامي)
51. سماحة السيد دلاور الحسيني (إمام وخطيب إسلامي)
52. سماحة الشيخ غلام حسين العديلي (إمام وخطيب إسلامي)
53. سماحة السيد سجاد محمد النقوي (إمام وخطيب إسلامي)
54. سماحة الشيخ فخرالدين حيات (إمام وخطيب إسلامي)
55. سماحة الشيخ أعظم الزهيري (إمام وخطيب إسلامي)
56. سماحة الشيخ سرفراز صفدر (إمام وخطيب إسلامي)
57. سماحة السيد علي عباس رضوي (إمام وخطيب إسلامي)
58. سماحة الشيخ أحمد النجفي (إمام وخطيب إسلامي)
59. سماحة الشيخ أختر الزينبي (إمام وخطيب إسلامي)
60. سماحة الشيخ قسور عباس (إمام وخطيب إسلامي)
61. سماحة الشيخ معظم القمي (إمام وخطيب إسلامي)
62. سماحة الشيخ غلام الشبيري (إمام وخطيب إسلامي)
63. سماحة الشيخ محمد حسن المعرفي (إمام وخطيب إسلامي)
64. سماحة الشيخ رضا حسين شاه (إمام وخطيب إسلامي)
65. سماحة الشيخ ظفر المالكي (إمام وخطيب إسلامي)
66. سماحة السيد أمير حسين النقوي (إمام وخطيب إسلامي)
67. سماحة السيد مجاهد عباس الرضوي (إمام وخطيب إسلامي)
68. سماحة السيد مصدق حيدر التقوي (إمام وخطيب إسلامي)
69. سماحة السيد عمران الحسيني (إمام وخطيب إسلامي)
70. سماحة السيد شبير الشيرازي (إمام وخطيب إسلامي)
71. سماحة السيد مقبول العلوي (إمام وخطيب إسلامي)
72. سماحة السيد نجم الحسيني النقوي (إمام وخطيب إسلامي)
73. سماحة السيد غالب الكاظمي (إمام وخطيب إسلامي)
74. سماحة السيد رضي عباس الراضي (إمام وخطيب إسلامي)
75. سماحة السيد عابد الحسيني الرضوي (إمام وخطيب إسلامي)
76. سماحة السيد أمير الحسني (إمام وخطيب إسلامي)
77. سماحة السيد محسن العلوي (إمام وخطيب إسلامي)
78. سماحة السيد عباس العابدي (إمام وخطيب إسلامي)
79. سماحة السيد أزهر النقوي (إمام وخطيب إسلامي)
80. سماحة السيد عبداللطيف الحسيني (إمام وخطيب إسلامي)
81. سماحة السيد أسرار الكاظمي (إمام وخطيب إسلامي)
82. سماحة السيد رضا حيدر الرضوي (إمام وخطيب إسلامي) (54)