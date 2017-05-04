* أكثر من 60 مركزا ومؤسسة اسلامية في بريطانيا:*

*“نرفض محاكمة آية الله قاسم ونعتبرها تعد سافر على الطائفة الشيعية ومقدساتها ورموزها“*

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المؤسسات الإسلامية في بريطانيا: محاكمة آية الله قاسم وقرب صدور الحكم نبأ مقلق

المؤسسات الإسلامية في بريطانيا: آية الله قاسم زعيم الطائفة الشيعيّة في البحرين، وفقيه ورع ما فتئ يدافع عن حياض الإسلام

المؤسسات الإسلامية في بريطانيا: آية الله قاسم شخصيّة وطنيّة حريصة كلّ الحرص على أمن الوطن واستقراره.

المؤسسات الإسلامية في بريطانيا: طبيعة الإتهام لآية الله قاسم تجعل من التعاطي مع فريضة الخمس المقررة وفق المذهب الشيعي جريمة.

المؤسسات الإسلامية في بريطانيا: الإتهام وصف الفريضة الشرعية بأوصاف لا تليق بها ولا تليق بالمقام الرفيع علمًا وورعًا لفقهاء وعلماء الطائفة الشيعيّة

المؤسسات الإسلامية في بريطانيا: محاكمة آية الله قاسم محاكمة للأحكام الشرعيّة وللفقه الشيعي

المؤسسات الإسلامية في بريطانيا: محاكمة آية الله قاسم لا اعتبار لها لا دستوريًا ولا شرعيًّا

المؤسسات الإسلامية في بريطانيا: نعبّر عن رفضنا القاطع لهذه المحاكمة جملة وتفصيلاً، نعلن بأنّ هذه المحاكمة تعتبر تعدٍّ سافر على الطائفة الشيعيّة ومقدّساتها ورموزها

المؤسسات الإسلامية في بريطانيا: نرفض محاكمة آية الله قاسم لما يترتب عليها من تداعيات خطيرة ومريرة على أمن الوطن واستقراره، وعلى السلم الأهلي والنسيج الوطني

المؤسسات الإسلامية في بريطانيا: نناشد الحوزات العلميّة والمؤسسات الدينيّة والحقوقيّة والشخصيّات المؤثّرة في العالم العربي والإسلامي والعالم الحر بتحمّل مسؤولياتهم القانونيّة والأخلاقيّة

المؤسسات الإسلامية في بريطانيا: مسؤولية الجميع نصح حكومة البحرين ودعوتها لوقف استهداف سماحة الشيخ ومحاكمته، والكف عن استهداف الطائفة الشيعيّة ومقدّساتها ورموزها وحقوقها



النص الكامل:

بسم الله الرحمن الرحيم

ببالغ القلق بلغنا نبأ محاكمة سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم حفظه الله وقرب صدور حكم المحكمة بهذا الشأن.

إنّ سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم (حفظه الله وأيّده) هو زعيم الطائفة الشيعيّة في البحرين، وفقيه ورع ما فتئ يدافع عن حياض الإسلام، وشخصيّة وطنيّة حريصة كلّ الحرص على أمن الوطن واستقراره.

وبالالتفات لطبيعة الاتهام نجد أنّه يجعل من التعاطي مع فريضة الخمس الشرعيّة استلامًا وصرفًا في مواردها المقرّرة وفق الفقه الشيعي جريمة، ويصفها بأوصاف لا تليق بفريضة شرعيّة، ولا تليق بالمقام الرفيع علمًا وورعًا لفقهاء وعلماء الطائفة الشيعيّة، وفي ضوء ذلك فإنّنا لا نفهم محاكمة سماحته إلا محاكمة للأحكام الشرعيّة وللفقه الشيعي.

وفي جميع الأحوال فهذه المحاكمة لا اعتبار لها لا دستوريًا ولا شرعيًّا، لأنّها تتنافى مع ما ينصّ عليه دستور البحرين من احترام الإسلام وأحكامه باعتباره مصدرًا أساسًا للتشريع، وكذلك تتنافى مع الشريعة الإسلاميّة باعتبار أنّ الخمس فريضة شرعيّة يلتزم بها مذهب أهل البيت عليهم السلام.

ونحن إذ نعبّر عن رفضنا القاطع لهذه المحاكمة جملة وتفصيلاً، نعلن بأنّ هذه المحاكمة تعتبر تعدٍّ سافر على الطائفة الشيعيّة ومقدّساتها ورموزها، وبما يترتّب عليها من تداعيات خطيرة ومريرة على أمن الوطن واستقراره، وعلى السلم الأهلي والنسيج الوطني.

وأخيرًا نناشد الحوزات العلميّة والمؤسسات الدينيّة والحقوقيّة والشخصيّات المؤثّرة في العالم العربي والإسلامي والعالم الحر، ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والحريّات الدينيّة، بتحمّل مسؤولياتهم القانونيّة والأخلاقيّة في نصح حكومة البحرين ودعوتها لوقف استهداف سماحة الشيخ ومحاكمته، والكف عن استهداف الطائفة الشيعيّة ومقدّساتها ورموزها وحقوقها.

* أسماء المؤسسات والمراكز الإسلامية الموقعة على البيان*

1. مجلس علماء الشيعة في أوروبا

2. الرابطة العالمية لأهل البيت / لندن

3. رابطة علماء الدين في بريطانيا / لندن

4. مؤسسة النور الإسلامية / لندن

5. المركز المحمدي الإسلامي / لندن

6. البعثة الإمامية / لندن

7. مؤسسة الرسول الأعظم / لندن

8. مركز السيدة سكينة / لندن

9. مؤسسة التعليم الإسلامي / لندن

10. مؤسسة الأبرار الإسلامية / لندن

11. مؤسسة دار الحكمة / لندن

12. مجلس الثقافة والإعلام الإسلامي في بريطانيا / لندن

13. مركز الزهراء / لندن

14. مركز دراسات جنوب العراق / اندن

15. مركز الشباب المسلم / لندن

16. مؤسسة الكرد الفيلية في بريطانيا / لندن

17. المركز الجعفري الإسلامي / مانشستر

18. مركز المرتضى الإسلامي / مانشستر

19. مسجد الإمام الحسين / مانشستر

20. مركز الإمام المنتظر / مانشستر

21. مؤسسة الإمام الرضا / مانشستر

22. مركز الهدى الإسلامي / جلاسجو

23. مركز الشيعة الإثناعشرية / جلاسجو

24. جمعية أهل البيت / جلاسجو

25. البعثة الإمامية الإسلامية / أدنبره

26. المؤسسة الجعفرية / أدنبره

27. إدارة المعارف الإسلامية / برمنغهام

28. مركز الإمام المهدي / برمنغهام

29. المركز الحسيني / نيوبورت

30. الجمعية الإسلامية / نيوبورت

31. مركز أهل البيت الإسلامي / برادفورد

32. الجمعية الإسلامية الحيدرية / برادفورد

33. مركز أهل البيت / أوكسفورد

34. الإدارة الجعفرية / أوكسفورد

35. المركز الإسلامي / كلابهام

36. مسجد الإمام علي / لوتن

37. المركز الإسلامي / إسيكس

38. المركز الإسلامي / راجبي

39. جمعية قائم آل محمد / كوفنتري

40. مركز الإمام علي / نونيتون

41. مركز خير العمل / كرويدن

42. المركز الحسيني / ولفرهامبتن

43. الجمعية الجعفرية / ديربي

44. مؤسسة الزهراء / نوتينغهام

45. المركز الإسلامي الشيعي / ليسستر

46. المركز الحسيني / ايسلوورث

47. الهيئة الإسلامية الجعفرية / ساسكس

48. مؤسسة العصر الإسلامية / ساري

49. مركز الزهراء الإسلامي / واتفورد

50. مركز القائم / بركشاير

51. مسجد الإمام علي / مدلزبورو

52. المركز الحيدري / شيفيلد

53. المركز الحسيني / بريستول

54. المركز الإسلامي / إلفورد

55. مركز الإمام المهدي / وارملزلي

56. مركز أهل البيت / بولتون

57. المركز الزينبي / بلاكبورن

58. المركز الحسيني / نيوكاسل

59. مركز المصطفى الإسلامي / روجديل

60. المركز الإسلامي / ليتل هورن

61. مركز أهل البيت / واتفورد (44)