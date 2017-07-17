*أكثر من 220 عالم دين بحريني : رأينا وموقفنا من قانون أحكام الاسرة لم يتغير والإشكاليات والمخاوف لا زالت قائمة*
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على النبي محمد وآله الطاهرين.
نؤكد على أن الموقف اتجاه قانون الأسرة هو الموقف السابق، وأن الإشكاليات و المخاوف التي بيّنها العلماء لا زالت قائمة، مع ما يشتمل عليه من مخالفات شرعية واضحة .
وإننا اليوم نجدد تأييدنا لموقف علمائنا الأفاضل في بيانهم الأخير، (فإن رأي العلماء والمذهب لا يتغير بإقرار قانون أحكام الأسرة).
22 شوال 1438
17 يوليو 2017
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