#تيار_الوفاء | أعمدة الدخان تغطّي محيط مطار البحرين الدولي وقطع أحد أهم شوارع البحرين بالإطارات المشتعلة
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أقدم ثوّار بلدة الدير يوم الاثنين 4 سبتمبر/أيلول الجاري على رفع أعمدة الدخان في محيط مطار البحرين الدولي وذلك إعلانًا للبراءة من الطغاة والمستكبرين. كما قطع ثوّار بلدة السهلة الجنوبية الشارع العام المؤدي للعاصمة البحرانية المنامة وفاءً للشهيد السعيدين صادق سبت وعلي جواد الشيخ بالتزامن مع ذكرى استشهادهما.
واعتدت مرتزقة نظام العصابة الخليفية على المواطنين ببلدة النويدرات جنوب المنامة عبر إطلاقها لعبوات الغاز السّام وسط الأحياء السكنية. في ذات السياق، واصلت أجهزة الإرهاب التابعة للسلطة الخليفية المحتلة حملتها الآثمة في دهم منازل المواطنين وأسر عدد منهم في بلدتي السنابس والبرهامة ومدينة الزهراء. (35)