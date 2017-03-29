القاهرة — سبوتنيك

وبحسب صحيفة “الأيام”، قضت المحكمة بإسقاط جنسية 8 متهمين، وبالسجن 10 سنوات لعضو “جمعية الوفاق” المنحلة حسن عيسى، حيث وجهت لهؤلاء تهما تتعلق بتمويل جماعة إرهابية تضم 24 فرداً.

وكانت السلطات البحرينية أعلنت، الأسبوع الماضي، عن الكشف وإلقاء القبض على أفراد خلية إرهابية، واتهمت الحرس الثوري وكتائب “حزب الله” العراقية بتمويل وتدريب وتوجيه أعضاء الخلية لتنفيذ عمليات إرهابية ضد رجال الأمن، وكذلك التحضير لاغتيالات بحق شخصيات قيادية في المملكة.

وتلاقي الأحكام القضائية على جمعيات ومعارضين ومتهمين آخرين في البحرين انتقادات شديدة من منظمات دولية عديدة تعني بحقوق الإنسان.

وتتهم هذه الجهات السلطات البحرينية بخنق حرية التعبير في البلاد، وإصدار أحكام قضائية مبالغ فيها، مطالبة الحكومة بالتراجع عن هذه الإجراءات، والإفراج عن عدد من المعارضين والناشطين الحقوقيين؛ وهو ما ترفضه البحرين وتعتبره تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، وبخاصة التشكيك في نزاهة القضاء البحريني.