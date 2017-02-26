الحكيم الإلهي آية الله الشيخ محمد تقي المصباح اليزدي:

آية الله قاسم وارث الأنبياء

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▫قم المقدسة – السبت 25 فبراير 2017م:

في لقاء له بجمع من علماء وطلاب البحرين الذين زاروه لتفقد أحواله والإستفادة من نمير علمه وإرشاداته وبعد إطْلاعه على الأوضاع في البحرين أوضح سماحة المفكر الفيلسوف آية الله الشيخ محمد تقي المصباح اليزدي “أن سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم حفظه الله وارث الأنبياء في البحرين” وأنه “مثالٌ للأنبياء في السلوك والأخلاق والسيرة والعمل”.

كما أوصى في معرض حديثه شعب البحرين بأن “يتقربوا إلى الله بمحبة سماحته وإطاعة أمره”.

وأكد سماحته أنه “لا شك أن مأساة شعب البحرين لن تطول وستنتهي بإذلال وسحق الباطل ونصرة الحق بشرط الإستقامة والصبر”.

وفي ختام حديثه حمد الله على “أن قادة النهضة في البحرين كالشيخ عيسى قاسم والشيخ علي سلمان لم يهنوا ولم يضعفوا وقد أثبتوا أنهم عظماء ولا تنكسر إرادتهم وهذا دليل محبة الله لهم حيث أعطاهم نعمة الصبر والإستقامة” مؤكداً أن “شعب البحرين منصور حتماً بإذن الله”.

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