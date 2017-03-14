*آية الله الشيخ محسن الأراكي الأمین العام للمجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الإسلامية*
****
بسم الله الرحمن الرحيم
إنّ ما تسعى إليه حكومة البحرين من *التعرّض لزعيم الشعب البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم جريمة كبرى لا يجوز السّكوت عنها شرعاً بل يجب شرعاً الوقوف في وجه هذه المؤامرة والتصدّي لها بكلّ ما يمكن من نفسٍ ونفيس.*
إنّنا نحذّر حاكم البحرين من هذه السياسة التعسفيّة بحقّ الشعب البحريني وزعامته الدينيّة التي طالما كانت الضمان الوحيد للحفاظ على سلميّة الحركة المطلبيّة في البحرين، وندعو جميع فئات الشعب البحريني للتكاتف والاتحاد في صفّ مرصوص لمواصلة هذه الحركة السلميَّة المباركة والتصدّي لمحاولات السلطة الهادفة إلى وأد هذه النهضة المشروعة الحقّة والدفاع عن زعامتها الدينيّة المتمثّلة في شيخنا الجليل العلامة الكبير الشيخ عيسى قاسم دفاعاً بكلّ قوّة وعزم *ونعلن أنّ أيّ خطر يهدّد سماحته فإنّه بحكم الخطر الذي يهدّد بيضة الإسلام في أرض البحرين يجب دفعه ودرؤه وإن اقتضى التضحية بالنفوس والأموال وأنّ من يُقتل في هذا السبيل فهو شهيد بمنزلة الشهداء مع رسول الله والأئمة الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين.*
****
*آية الله الشيخ محسن الأراكي الأمین العام للمجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الإسلامية*
14 مارس 2017 (64)
آية الله الشيخ محسن الأراكي الأمین العام للمجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الإسلامية*
*آية الله الشيخ محسن الأراكي الأمین العام للمجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الإسلامية*