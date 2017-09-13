أحمد رضي (إعلامي)
آخر تغريداتي بخصوص استدعاء النيابة العامة وقرار منع السفر:
الأربعاء 13 سبتمبر 2017
@ahmeddi99
خرجت من النيابة العامة بعد اتهامي بالتجمهر والاشتراك بمسيرة غير مرخصة وترديد هتافات معادية بمنطقة البلاد القديم في ١٩/٥/٢٠١٧ وقد نفيت التهمة
بنفس القضية المختلقة تم إتهام الناشط السياسي ابراهيم شريف أيضا بالتجمهر والمشاركة بمسيرة غير مرخصة، والدليل من مصدر سري الله أعلم به!!
بعد مراجعة إدارة الهجرة والجوازات تأكدت من وجود قرار بمنع سفري للخارج مجددا وبأوامر من وزارة الداخلية وبدون حكم قضائي أو أساس قانوني!!
التحقيق معي غرضه تبرير قرار منع السفر بإلصاق تهمة جنائية باطلة ضدي بدون أدلة ووقائع حقيقية.. وكعقاب يستهدف النشطاء والاعلاميين في #البحرين
أسوا ما يعانيه النشطاء الحقوقيين والإعلاميين في البحرين هو استمرار الرقابة والاقصاء والترهيب بالاعتقال والمحاكمات و#سحب_الجنسية و#منع_السفر
إجراء #منع_السفر في #البحرين عقاب يستهدف النشطاء يتم بدون دعوى قانونية ومخالف لتشريعات #حقوق_الإنسان ولا يعكس مفهوم دولة القانون
قرار منع السفر مخالف للدستور والقانون البحريني الذي يفترض أن المنع من السفر بناء على دعوى قائمة من قبل جهات قضائية مستقلة
قرار منع السفر والاستدعاء للتحقيق شمل عشرات النشطاء والحقوقيين في البحرين، بالإضافة لتعميم القائمة السوداء بدول الخليج العربي لمنع دخولهم
الأحرى بالنظام وقف الانتهاكات الحقوقية والمخالفات القانونية والقيود التي تفرضها على حرية التعبير والتجمع السلمي والحراك السياسي للجمعيات
ووقف الانتهاكات بشأن حرية الصحافة والنشر وحرية التنقل وحرية إقامة الشعائر الدينية وحرية العمل والدراسة والسكن ضد كافة أفراد الشعب البحريني
النظام يتعسف بإستخدام سلطة القانون ومنع نشطاء المجتمع المدني من السفر دون توضيح أسباب المنع، والأحرى به التحقيق بشكاوى التعذيب وسجن الأبرياء
مناشدات المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية تكررت كثيرا بأن تحترم سلطات البحرين مطالب الشعب والحريات والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
https://www.instagram.com/p/BY_v_GxHGso/ (50)