أحمد رضي (إعلامي)

آخر تغريداتي بخصوص استدعاء النيابة العامة وقرار منع السفر:

الأربعاء 13 سبتمبر 2017

@ahmeddi99

‏خرجت من النيابة العامة بعد اتهامي بالتجمهر والاشتراك بمسيرة غير مرخصة وترديد هتافات معادية بمنطقة البلاد القديم في ١٩/٥/٢٠١٧ وقد نفيت التهمة

‏بنفس القضية المختلقة تم إتهام الناشط السياسي ابراهيم شريف أيضا بالتجمهر والمشاركة بمسيرة غير مرخصة، والدليل من مصدر سري الله أعلم به!!

‏بعد مراجعة إدارة الهجرة والجوازات تأكدت من وجود قرار بمنع سفري للخارج مجددا وبأوامر من وزارة الداخلية وبدون حكم قضائي أو أساس قانوني!!

‏التحقيق معي غرضه تبرير قرار منع السفر بإلصاق تهمة جنائية باطلة ضدي بدون أدلة ووقائع حقيقية.. وكعقاب يستهدف النشطاء والاعلاميين في #البحرين

‏أسوا ما يعانيه النشطاء الحقوقيين والإعلاميين في البحرين هو استمرار الرقابة والاقصاء والترهيب بالاعتقال والمحاكمات و#سحب_الجنسية و#منع_السفر

‏إجراء #منع_السفر في #البحرين عقاب يستهدف النشطاء يتم بدون دعوى قانونية ومخالف لتشريعات #حقوق_الإنسان ولا يعكس مفهوم دولة القانون

‏قرار منع السفر مخالف للدستور والقانون البحريني الذي يفترض أن المنع من السفر بناء على دعوى قائمة من قبل جهات قضائية مستقلة

‏قرار منع السفر والاستدعاء للتحقيق شمل عشرات النشطاء والحقوقيين في البحرين، بالإضافة لتعميم القائمة السوداء بدول الخليج العربي لمنع دخولهم

‏الأحرى بالنظام وقف الانتهاكات الحقوقية والمخالفات القانونية والقيود التي تفرضها على حرية التعبير والتجمع السلمي والحراك السياسي للجمعيات

‏ووقف الانتهاكات بشأن حرية الصحافة والنشر وحرية التنقل وحرية إقامة الشعائر الدينية وحرية العمل والدراسة والسكن ضد كافة أفراد الشعب البحريني

‏النظام يتعسف بإستخدام سلطة القانون ومنع نشطاء المجتمع المدني من السفر دون توضيح أسباب المنع، والأحرى به التحقيق بشكاوى التعذيب وسجن الأبرياء

‏مناشدات المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية تكررت كثيرا بأن تحترم سلطات البحرين مطالب الشعب والحريات والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

https://www.instagram.com/p/BY_v_GxHGso/ (50)